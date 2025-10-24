Andrea Taboada reveló el insólito pedido que le hacen "en la cama".

La periodista y ex panelista de LAM Andrea Taboada reveló un insólito pedido que le hacen en la intimidad. Qué dijo en diálogo con Ángel de Brito en el canal de stream Bondi.

Sobre el final de la entrevista, la periodista Mariana Brey le preguntó a Taboada cómo está sentimentalmente, a lo que De Brito acotó: "Touch and go". Mirá, se le fue la voz, se puso nerviosa". "Se hace la muda", agregó el conductor.

Entonces, Ángel de Brito le hizo un pedido para concluir la nota: "Cerrá con un 'LAM', por favor". Taboada hizo su tan característico "LAM" y opinó: "Este es el verdadero".

El insólito lugar en el que le piden a Andrea Taboada que diga "LAM"

Después de que Andrea Taboada dijera esa ya clásica frase, a Mariana Brey la invadió la intriga e interrumpió a Ángel de Brito para hacerle una pregunta clave a la entrevistada. "¿En la intimidad te lo piden?", le preguntó e, inmediatamente, recibió una reacción: "¿Cómo?".

Andrea Taboada reveló el insólito pedido que le hacen "en la cama".

Sin embargo, un segundo después afirmó: "Re. ¿Vos podés creer que sí? Me lo piden en el chino, me lo piden en el supermercado, me lo piden en la verdulería y me lo piden en la cama". "¿Viste? Yo me lo re imaginé, te juro que lo vi", añadió Mariana Brey. Luego, Ángel de Brito cerró la entrevista: "Te queremos, te mando un beso Andreita".