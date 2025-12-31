Ángel de Brito contó el secreto mejor guardado de Yanina Latorre: "Le costó".

Ángel de Brito hizo un móvil Intrusos y expuso la trastienda de la salida de Yanina Latorre de LAM. El periodista destapó una charla privada que tuvieron a comienzos de año y blanqueó las dificultades que tuvo su amiga para dar el paso al costado.

Aunque la separación laboral se dio en excelentes términos profesionales, De Brito confesó que él vio venir el agotamiento mucho antes que ella. "Yo la adoro, es mi amiga, terminamos perfecto", aclaró de entrada, para luego revelar la advertencia que le hizo meses atrás: "Fue una charla que yo tuve a principio del año. Yo le dije 'no vas a poder con todo', tener tres programas diarios es mucho".

Según contó el conductor, Latorre ya estaba lista para "volar sola" desde hace tiempo, pero había una barrera sentimental que le impedía irse. "Yo creo que estaba hace rato para tener su propio programa, pero le costó soltar LAM", aseguró Ángel, desvelando el "secreto" de su resistencia a renunciar.

Para explicar ese apego, De Brito recordó el largo camino recorrido juntos: "Es un vínculo de mucho tiempo. Cuando Yanina llegó al programa sus hijos eran nenes, entonces se le mezcló todo, lo profesional y lo personal".

"Ella me va a extrañar más"

Finalmente, De Brito marcó la diferencia de personalidades a la hora de procesar la despedida. Mientras Yanina Latorre vive el cierre con mucha emoción, él se mostró pragmático. "Ella me va a extrañar más a mí, yo no soy de extrañar nada, no soy nostálgico", sentenció.