El verdadero motivo por el que Yanina Latorre se fue de LAM

La verdad detrás de la saluda de Yanina Latorre de LAM.

El cierre del año trajo una sorpresa fuerte para la televisión argentina: Yanina Latorre dejó LAM (América TV), el programa que integró durante una década y donde se convirtió en una de sus voces más filosas. La noticia fue confirmada en vivo por Ángel de Brito, quien abrió la emisión anunciando la salida de su histórica panelista.

La despedida tuvo el tono que siempre caracterizó a Yanina: ironía, comentarios punzantes y también emoción. “Algún día iba a terminar”, lanzó con serenidad, mientras el conductor remarcaba que no se trataba de un adiós conflictivo. De hecho, el clima fue de celebración y cierre de etapa, lejos de cualquier escándalo.

Aunque para muchos la salida resultó inesperada, la decisión no fue improvisada. La propia Latorre ya había anticipado meses atrás que su continuidad en LAM estaba en revisión. El motivo central no tuvo que ver con peleas internas ni desgaste personal, sino con una reorganización profesional que la llevó a priorizar otros proyectos.

La razón de fondo de su decisión

A fines de octubre, la panelista había sido clara al hablar en El Observador. “El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, sostuvo al aire. Allí explicó que la superposición de horarios se volvió difícil de sostener desde que comenzó a conducir Sálvese Quien Pueda, programa que sale justo antes y por la misma señal.

“No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa. Falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía”, reconoció, dejando en evidencia que la exigencia diaria ya no era compatible con su nueva rutina laboral. A eso se sumó su fuerte apuesta a la radio y su participación en MasterChef Celebrity, proyectos que hoy ocupan un lugar central en su agenda.