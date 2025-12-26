Alerta por lo que contó Ángel de Brito sobre Mauro Szeta.

Una revelación de Ángel de Brito encendió las alarmas en el mundo del espectáculo y expuso una fuerte interna en la programación de América TV.

El protagonista es Mauro Szeta, quien hace un año decidió dar un volantazo en su carrera dejando su lugar de espacio en Telefe para apostar a un nuevo desafío que, según contó el conductor de LAM, todavía no llegó.

A través de su cuenta de X, De Brito fue contundente sobre la actualidad del especialista en policiales y confirmó los rumores que circulaban sobre su incomodidad: la promesa contractual que motivó su pase sigue sin cumplirse. El mensaje fue lapidario y dejó en evidencia a las autoridades de programación de América. "Mauro Z sigue esperando", arrancó el periodista, para luego detallar el nudo del conflicto.

"Pasó de Telefe a América porque le prometieron programa propio, pero después de un año el programa sigue sin aparecer", disparó el conductor. La información confirma que la salida de Szeta de Telefe no fue solo por un cambio de aire, sino por una ambición profesional de conducir su propio ciclo, algo que en América le aseguraron pero que, doce meses después, lo mantiene en una situación de incertidumbre.

El riesgo de dejar el éxito de Telefe

El dato cobra mayor relevancia si se recuerda el contexto en el que Mauro Szeta decidió irse de Telefe. El periodista era una de las figuras centrales de la señal, con apariciones en distintos programas. En aquel momento, su despedida generó sorpresa. Dejar el canal líder en audiencia parecía una apuesta arriesgada, pero se justificaba bajo la promesa de un crecimiento individual: dejar de ser columnista o panelista para pasar a ser conductor de un espacio propio.