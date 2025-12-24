Ángel de Brito se despidió de Yanina Latorre.

La salida de Yanina Latorre de LAM marcó el final de una era en el histórico ciclo de espectáculos y dejó una fuerte carga emocional tanto en pantalla como fuera de ella. Tras su despedida oficial, Ángel de Brito sorprendió al dedicarle una sentida carta pública en redes sociales, donde resumió años de amistad, trabajo compartido y complicidad televisiva.

La última emisión de Yanina en LAM estuvo atravesada por una entrevista íntima encabezada por el propio De Brito y por la presencia de amigos, familiares y, especialmente, su madre, que le dedicó palabras profundamente emotivas. Fiel a su estilo, el conductor eligió correrse del centro de la escena: se limitó a hacer preguntas, sostener el clima del programa y dejar que la protagonista fuera ella.

La carta de Ángel de Brito a Yanina Latorre

Un día después, Ángel rompió el silencio con un mensaje que rápidamente se viralizó. “Querida Yanina: todo lo que te diría hoy, te lo fui soltando durante estos 15 años de amistad, además de nuestra década ganadísima en LAM”, comenzó escribiendo.

En la carta, el conductor recordó cómo nació el vínculo profesional entre ambos. Contó que la conoció a través de Twitter, donde le llamó la atención su humor ácido y su forma filosa de opinar. Ese primer contacto derivó en una invitación a BDV y, poco después, en la propuesta que cambiaría su carrera: sumarse a Los Ángeles de la Mañana.

“Tu talento y tu dedicación incansable te llevaron a la cima, contra obstáculos, envidia y sinsabores. Y nunca te rendiste porque sos una fiera”, escribió De Brito, en una de las frases más destacadas del posteo.

Yanina Latorre no pudo contener las lágrimas.

El homenaje cerró con una definición contundente sobre el lugar que Yanina ocupa en la historia del programa. “Sos ‘la’ angelita. Más de 2300 programas dejando la piel al aire, todos los santos días aportando información, polémica, humor, enojos, emoción y todo tu tsunami de sensaciones”, expresó.

Durante la despedida al aire, Ángel se mostró visiblemente conmovido, pero eligió no hacer un discurso. En cambio, dejó que hablaran Yanina y las personas más importantes de su vida. La panelista, por su parte, también le dedicó palabras de agradecimiento.

¿Quién reemplazará a Yanina Latorre?

El nuevo plantel de angelitas ya tiene nombres confirmados: Pilar Smith, Denise Dumas, Marisa Brel, Carolina Molinari y Karina Iavícoli. Según adelantó De Brito, serán 11 angelitas en total, muchas de ellas de manera rotativa. Continuarán también Romi Scalora, Juli Argenta, Laura Ubfal, La Barby y Matilda Blanco, mientras que Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa seguirán como “suricatos”.