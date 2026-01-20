Cuáles son los límites de transferencias en enero 2026.

Para el 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes conocida como AFIP, estableció nuevos topes a partir de los cuales las entidades financieras, bancos y billeteras virtuales deben reportar automáticamente las transferencias de sus clientes. Este control busca que los movimientos de dinero importantes tengan un origen claro y legal.

Los montos vigentes para personas físicas en 2026 son la base para que ARCA supervise las transferencias y solicite información adicional cuando algo no encaje. Si detectan una operación significativa cuyo origen no esté justificado, pueden pedir comprobantes como facturas, recibos de honorarios, contratos de compraventa o certificados contables.

Además, los bancos deben informar a la entidad de recaudación sobre la nómina de cuentas asociadas a cada cliente, incluyendo datos detallados para identificar los movimientos. El fin de esta medida es asegurarse de que el dinero provenga de actividades lícitas y que el contribuyente esté al día con sus obligaciones fiscales.

En caso de que no se pueda justificar el origen de los fondos, la transferencia podría quedar retenida o incluso derivar en sanciones para el titular de la cuenta. Por eso, los especialistas recomiendan tener toda la documentación financiera en orden para evitar inconvenientes.

Cuando una entidad financiera decide bloquear una transferencia, es fundamental que el usuario responda rápidamente a los requerimientos y aporte la información solicitada para destrabar la operación. Cada banco también puede aplicar sus propios controles internos y pedir justificaciones por movimientos menores si detectan actividad sospechosa o que no coincide con el perfil fiscal del cliente.

Los límites para las transferencias en enero 2026

: el umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el límite para personas físicas era de $ 2.000.000. Extracciones en efectivo: el umbral se eleva a $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Antes se informaba desde cualquier monto.

: se elevan a $50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Previamente, el límite era de $ 1.000.000 Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: Se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas.

: el límite sube a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Compras de consumidor final : se elevan a $ 10.000.000 para ambos rubros. Anteriormente, se informaban a partir de $ 250.000 en efectivo y $ 400.000 en otros medios. Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que nadie requiera información adicional.

: el límite aumenta a $ 50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 millones para personas jurídicas. Plazos fijos: se elevan a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Antes, el límite era de $ 1.000.000.