PAMI 2026: los 5 elementos gratis que podés pedir y cómo tramitarlos

La gestión se realiza principalmente por la plataforma digital de PAMI.

A través de su Programa "Accesorios", el PAMI entrega gratis elementos esenciales como colchones antiescaras, lentes y pañales. El objetivo es cubrir necesidades básicas de movilidad, higiene y visión, mejorando la calidad de vida.

Estos beneficios representan un alivio directo para la economía de los jubilados, permitiéndoles priorizar otros gastos en salud. La gran ventaja es que los trámites son digitales, ágiles y se pueden realizar desde casa, ya sea por el afiliado, un familiar o su apoderado.

Los 5 elementos que el PAMI entrega gratis este 2026

1. Colchón antiescaras: prevención para quienes pasan mucho tiempo en cama

El colchón antiescaras está diseñado para prevenir la formación de úlceras por presión. Es para afiliados que, por su estado de salud, deben permanecer largos periodos acostados.Su función es distribuir mejor la presión del cuerpo, mejorando la circulación y evitando lesiones en la piel. Es un insumo de uso médico que contribuye enormemente al bienestar y evita complicaciones mayores que requieran hospitalización.

Para solicitarlo, necesitás una orden médica que justifique su necesidad. Tu médico de cabecera es quien debe emitirla, detallando el diagnóstico. Es uno de los elementos más valorados dentro del programa por su impacto en la prevención.

Si no podés hacerlo vos, lo puede hacer un familiar, tu apoderado legal o incluso tu médico si está habilitado en el sistema.

2. Inodoro portátil: autonomía e higiene sin desplazamientos

El inodoro portátil es una solución práctica para quienes tienen dificultades para moverse hasta el baño. Facilita la higiene personal de manera segura e independiente, reduciendo el riesgo de caídas y accidentes dentro del hogar. Su diseño es funcional y sencillo de usar, pensado para ser colocado junto a la cama. Mejora significativamente la rutina diaria tanto del afiliado como de su cuidador.

Como con todos los accesorios, se requiere la correspondiente orden médica. El profesional debe evaluar y certificar la necesidad de este elemento para asistir en las actividades básicas de la vida diaria del paciente.

3. Trapecio: apoyo seguro para cambios de posición

El trapecio (o triángulo de abducción) es una barra que se instala sobre la cama. Está destinado a asistir al afiliado para que pueda cambiar de posición por sus propios medios, sentarse o incorporarse con mayor facilidad. Es un apoyo fundamental para mantener cierto grado de movilidad y fuerza en la parte superior del cuerpo.

Nuevamente, la solicitud parte de una indicación médica. El profesional debe considerar que el beneficiario tiene la capacidad cognitiva y física suficiente para utilizarlo de manera segura, sin riesgo de lesionarse.

4. Lentes: dos pares de anteojos gratis al año

PAMI provee dos pares de anteojos al año sin costo. Pueden ser para ver de cerca (lectura) o de lejos, según lo que el oftalmólogo recete en la Orden Médica Electrónica (OME). La receta tiene una vigencia de 150 días y debe incluir diagnóstico, graduación completa y firma del especialista. Tenés que elegir una óptica adherida a la cartilla de PAMI para hacer las pruebas y seleccionar el armazón disponible.

Una vez completado el trámite, recibís un comprobante para seguir el estado de tu pedido hasta la entrega. Es un beneficio directo que impacta en la independencia para leer, mirar televisión o realizar cualquier actividad cotidiana.

Para solicitar cualquier elemento, necesitás tres cosas: tu DNI, la credencial de PAMI vigente y una orden médica correspondiente.

5. Pañales: te llegan a domicilio

Para afiliados que enfrentan incontinencia o grandes desafíos de movilidad, PAMI provee pañales gratis. El acceso es mediante receta electrónica emitida por el médico de cabecera, quien debe evaluar y justificar la necesidad. El sistema permite tener hasta seis recetas simultáneas activas. La entrega se realiza a domicilio por la empresa logística asignada, sin que vos tengas que pagar ningún costo adicional por el envío.

Es fundamental tener actualizado tu domicilio en el padrón de PAMI. Si no lo está, la entrega puede fallar. Podés confirmar o modificar tu dirección por teléfono o de manera presencial en las agencias.