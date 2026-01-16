Recordá que este profesional es mucho más que quien te receta. Tener un buen vínculo facilita la continuidad de tus tratamientos y mejora la calidad de la atención que recibís.

Si sos afiliado al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), tenés derecho a elegir y modificar a tu profesional de confianza. El médico de cabecera es tu puerta de entrada principal a todo el sistema de salud que ofrece la obra social.

Este profesional no solo atiende tus problemas de salud ambulatorios. También se encarga de evaluar tu estado general para prevenir enfermedades, indicar estudios necesarios y recetar tus medicamentos. Además, realiza derivaciones a especialistas si las necesitás.

Por eso, es clave que tengas una buena relación y confianza en él. Si por cualquier motivo no te sentís cómodo o satisfecho, el organismo te permite realizar un cambio. El trámite es gratuito y podés hacerlo de dos maneras diferentes.

La opción más rápida: el cambio online desde tu casa

La manera más sencilla es a través de la página web oficial de PAMI. Solo tenés que ingresar a www.pami.org.ar/tramite/cambio-medico. Allí vas a encontrar el formulario y el paso a paso para completar la solicitud sin moverte de tu hogar.

Es un proceso diseñado para ser fácil y accesible. Necesitás tener a mano tu Documento Nacional de Identidad con el domicilio actualizado. La plataforma te guia para que selecciones un nuevo profesional disponible en tu zona de residencia.

Esta es una gran ventaja para evitar traslados y esperas innecesarias. En pocos minutos, podés iniciar el pedido desde tu computadora o incluso desde tu celular, si es que contás con conexión a internet.

El trámite presencial: cuándo y cómo hacerlo

Si no te manejás con lo digital o preferís el contacto personal, podés hacer el cambio de manera presencial. Tenés que dirigirte a la Agencia PAMI que te corresponde según tu domicilio. Para una mejor atención, es recomendable que saques un turno online primero.

En la agencia, un empleado del organismo te asistirá con el proceso. Vas a tener que presentar la misma documentación que para el trámite web: tu DNI actualizado. Llevá el carnet de PAMI físico también, por si te lo piden para corroborar datos.

Si no podés ir personalmente, existe la opción de que vaya un familiar o una persona autorizada. En ese caso, tienen que llevar documentación adicional que acredite el permiso para actuar en tu nombre. Te contamos los detalles más adelante.

Documentación necesaria: qué tenés que presentar

Para el afiliado que hace el trámite por sí mismo, el único documento obligatorio es el DNI con el domicilio actualizado. Es fundamental que la dirección coincida con la que tiene registrada PAMI para asignarte un médico cercano a tu vivienda.

Si el trámite lo realiza un apoderado (alguien a quien vos autorizaste formalmente ante PAMI), esa persona debe presentar: su propio DNI y tu último recibo de cobro de la jubilación o pensión. Esto verifica el vínculo y tu situación de afiliado.

¿Y si va un familiar o persona que designaste sin ser apoderado? Debe llevar su DNI, una nota de autorización firmada por vos explicando el cambio a realizar y una copia de tu DNI. La nota debe estar fechada y con firma clara.

La fecha clave: ¿cuándo se hace efectivo el cambio?

El cambio no es inmediato. Se hace efectivo a partir del primer día del mes siguiente, pero dependiendo de cuándo inicies el trámite. PAMI tiene un corte mensual establecido.

Si realizás la solicitud entre el día 1 y el 20 del mes, la modificación se aplicará a partir del primer día del mes siguiente. Por ejemplo, si lo pedís el 15 de marzo, tu nuevo médico será efectivo desde el 1 de abril.

Si iniciás el trámite entre el 21 y el último día del mes, el cambio impactará recién en el mes subsiguiente. O sea, si lo hacés el 25 de marzo, será válido desde el 1 de mayo. Planificá el trámite con este calendario en mente.