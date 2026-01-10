Cambios en este beneficio de PAMI: no te quedes afuera

Los anteojos gratuitos de PAMI son un derecho que tenés como afiliado.

Uno de los beneficios más valorados por los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la cobertura de anteojos recetados. Para 2026, el organismo mantiene este apoyo clave, pero es importante conocer los pasos exactos y los requisitos para acceder sin problemas.

La cobertura alcanza a más de cinco millones de jubilados y pensionados en todo el país. Su objetivo es claro: reducir un gasto significativo y garantizar el acceso a un elemento esencial para la salud visual y la calidad de vida. No es un lujo, es una necesidad.

¿Qué cubre exactamente PAMI? Todo lo que tenés que saber

La obra social cubre el 100% del costo. Esto incluye tanto los cristales con la fórmula exacta que te recete el oftalmólogo, como el armazón. No tenés que poner un peso. Eso sí, el armazón debe seleccionarse entre los modelos disponibles en las ópticas adheridas al convenio.

Podés optar por:

Un par de lentes para visión cercana (lectura, manualidades).

Un par de lentes para visión lejana (ver televisión, manejar).

Un par de lentes bifocales, que combinan ambas correcciones en un solo cristal.

Recordá que la receta oftalmológica tiene una validez de 150 días (aproximadamente 5 meses). Esto significa que, desde que te dan la receta, tenés ese tiempo para realizar todo el trámite y retirar los lentes.

La documentación que tenés que tener

Para iniciar el trámite, necesitás reunir tres documentos básicos. Primero, tu Documento Nacional de Identidad (DNI). Segundo, tu credencial de PAMI vigente (puede ser la digital en la app, la plástica o una provisoria con QR).

El tercero es el más importante: la Orden Médica Electrónica (OME). Este es un documento digital que tu oftalmólogo (que debe ser prestador de PAMI) genera y carga directamente en el sistema del organismo después de la consulta.

¿Qué pasa si el médico no usa el sistema electrónico? En ese caso, podés presentar una orden médica manual en papel, firmada y sellada por el profesional, junto con un resumen de tu historia clínica que incluya peso, talla y el diagnóstico visual.

Con esta guía, podés gestionarlos de manera ordenada y sin sorpresas.

Paso a paso: desde el turno médico hasta retirar tus lentes nuevos

Sacá turno con un oftalmólogo de PAMI. Este es el punto de partida. Asegurate de que el profesional esté en la cartilla. Podés buscar en la app Mi PAMI o llamando al 138. Obtené la receta y la OME. Durante la consulta, el médico te hará los estudios y, si necesita corrección, te dará la fórmula. Pedile que genere la Orden Médica Electrónica (OME) y que confirme que la cargó en el sistema. Elegí una óptica adherida. Con la OME cargada, podés ir a cualquier óptica que tenga convenio con PAMI en todo el país. La elección es libre. Allí, un técnico verificará tu OME en el sistema. Seleccioná el armazón. En la óptica, te mostrarán los modelos de armazones incluidos en el plan. Elegí el que más te guste de entre las opciones disponibles. Esperá la fabricación. La óptica se encarga de fabricar los cristales con tu fórmula exacta y montarlos en el armazón que elegiste. Este proceso suele demorar entre 7 y 20 días hábiles. Retirá tus anteojos. Cuando te avisen que están listos, acercate a la óptica con tu DNI y credencial para retirarlos. Probatelos ahí mismo para asegurarte de que estén bien.

¿Quién puede hacer el trámite por vos? No tenés que ir personalmente

Si no podés moverte con facilidad, no te preocupes. El trámite puede realizarlo:

Vos mismo , de forma presencial.

Un familiar directo (hijo, nieto, cónyuge).

Un apoderado con una autorización simple.

El mismo médico tratante, si genera la OME, ya que esa acción inicia el proceso digital.

Esto facilita mucho las cosas para quienes tienen dificultades de movilidad o viven lejos de los centros urbanos. Un familiar puede encargarse de llevar la documentación a la óptica y retirar los lentes.