Verificá que tu médico sea prestador PAMI antes de sacar el turno.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que, durante enero de 2026, los afiliados pueden acceder a anteojos recetados y elementos de apoyo sin costo. Es una cobertura integral que busca mejorar la calidad de vida de más de 5 millones de personas.

El programa no es nuevo, pero muchos jubilados desconocen cómo funciona o creen que el trámite es complicado. La realidad es que, desde que se implementó la Orden Médica Electrónica (OME), el proceso es más ágil y se puede hacer casi sin pisar una agencia.

Estos beneficios son clave porque alivian un gasto importante en salud visual y movilidad. Los anteojos de buena calidad tienen un costo alto, y elementos como colchones antiescaras son indispensables para muchos adultos mayores. Conocer tus derechos es el primer paso.

Anteojos gratis: ¿Qué cubre PAMI y cada cuánto podés pedirlos?

La cobertura es amplia y práctica. Como afiliado, tenés derecho a dos pares de anteojos por año: uno para visión de cerca (lectura) y otro para visión de lejos. Si preferís, podés optar por un solo par de lentes bifocales que combinen ambas correcciones.

PAMI cubre el 100% del costo tanto de los cristales recetados como del armazón. No tenés que poner un peso. Eso sí, el armazón debe elegirse entre los modelos que las ópticas adheridas tienen disponibles dentro del convenio. No cubre marcas de diseño fuera del acuerdo.

La receta oftalmológica tiene una validez de 150 días (aproximadamente 5 meses) desde que te la dan. Esto te da un buen margen para organizar el turno con la óptica y elegir tranquilo. No dejes que se venza, porque tendrías que volver al médico.

El trámite paso a paso: de la receta a retirar tus anteojos nuevos

Consulta con el oftalmólogo. El primer paso es sacar un turno con un oftalmólogo que esté en la cartilla de PAMI. Esta es la única condición: el profesional debe ser prestador del instituto. Podés buscarlo en la app Mi PAMI o en la web. Obtener la Orden Médica Electrónica (OME). Durante la consulta, el médico te hará la receta y la cargará en el sistema digital de PAMI. Esta OME es tu llave para todo. No hace falta que la imprimas; queda disponible online para vos y la óptica. Elegir la óptica y el armazón. Con la receta digital lista, dirigite a cualquier óptica adherida a PAMI en todo el país. La elección de la óptica es libre. Allí, un técnico verá tu OME en el sistema y te mostrará los modelos de armazones disponibles en el plan. Fabricación y entrega. Una vez que elegís el armazón, la óptica se encarga de fabricar los lentes con tu fórmula exacta. El tiempo estimado es de entre 7 y 20 días hábiles. Te avisarán cuando estén listos para retirar. Llevá tu DNI y credencial.

Tener una corrección visual adecuada y los elementos de apoyo necesarios impacta directamente en tu bienestar y seguridad.

¿Qué pasa si el médico no usa el sistema electrónico (OME)?

En algunos casos, el oftalmólogo podría no estar familiarizado con la OME o tener problemas técnicos. Si esto sucede, no te quedes sin tu beneficio. Podés presentar una orden manual en papel firmada por el médico, junto con un resumen de tu historia clínica.

Este resumen debe incluir peso, talla y el diagnóstico visual. Con estos dos documentos, podés iniciar el trámite de forma presencial en una agencia de PAMI. Ellos se encargarán de cargar la orden al sistema para que luego vos puedas ir a la óptica.

Elementos de apoyo gratuitos para la movilidad y el cuidado

Además de los anteojos, PAMI provee sin cargo elementos de apoyo para afiliados con movilidad reducida o que pasan mucho tiempo en cama. Estos insumos son vitales para prevenir complicaciones y mejorar la autonomía.

Uno de los más importantes es el colchón antiescaras o antidecúbito. Está indicado para personas con inmovilidad prolongada, ya que previene la formación de úlceras por presión (escaras), que son dolorosas y difíciles de tratar.

También se puede solicitar un inodoro portátil, ideal para quienes tienen dificultad para llegar al baño. Y un trapecio o triangulador de cama, un dispositivo que se coloca sobre ella y permite a la persona ayudarse con los brazos para cambiarse de posición.

Son derechos establecidos para que los uses.

Cómo gestionar los elementos de movilidad

El trámite es similar. Tenés que tener una prescripción médica que justifique la necesidad del elemento (colchón, inodoro o trapecio). Con esa orden, podés gestionarlo de dos maneras: online a través de la web de PAMI o de forma presencial en una agencia, con turno previo.

En muchos casos, si el médico que te atiende en un hospital o centro de rehabilitación genera la orden directamente en el sistema, no necesitás hacer ningún trámite adicional. PAMI se contacta con el proveedor para coordinar la entrega a domicilio.