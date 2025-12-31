Talleres, cursos y colonias GRATIS para afiliados de PAMI ¿Cómo anotarte?

Podés anotarte en talleres de gimnasia, arte o memoria en los Centros de Jubilados de PAMI.

Muchos afiliados al PAMI creen que el organismo solo se ocupa de medicamentos y turnos médicos, pero también la obra social promueve el envejecimiento activo con una red enorme de propuestas culturales, educativas y recreativas.

Todas estas actividades son completamente gratuitas y forman parte del servicio "Actividades y Programas Preventivos". Su objetivo es claro: fomentar tu bienestar integral, mantenerte activo y conectado socialmente.

¿Dónde se desarrollan? La base son los Centros de Jubilados y Pensionados de todo el país. Allí se concentran la mayoría de los talleres presenciales. Pero también hay programas que te llevan a universidades, museos y teatros. Las opciones son variadas.

Lo mejor es que no necesitás tener estudios previos ni una condición física específica. Las actividades están adaptadas y hay opciones para todos los gustos y capacidades. Solo necesitás las ganas de participar y conocer gente nueva.

Talleres presenciales: Movimiento, arte y estimulación cognitiva

La oferta de talleres es la más amplia y accesible. Podés encontrar desde gimnasia suave, yoga y tai chi hasta talleres de pintura, cerámica, canto o teatro. También hay espacios de memoria y estimulación cognitiva para mantener la mente ágil.

Estos talleres se dictan en los Centros de Jubilados. Para encontrar el que más te guste, el camino es digital. Tenés que entrar a la web oficial de PAMI: www.pami.org.ar/talleresycursos/talleres. Ahí filtrás por actividad y por ubicación.

Una vez que elegís el taller, el siguiente paso es contactar al centro para confirmar cupo e inscripción. Recordá que son grupales y buscan, además del aprendizaje, generar un espacio de encuentro y socialización.

Si preferís actividades de cuidado personal, existe el Programa Buen Vivir. Ofrece servicios individuales como peluquería, pedicuría, masajes y estética. Podés consultar la oferta en www.pami.org.ar/talleresycursos/buenvivir.

El programa UPAMI te permite hacer cursos gratis en más de 60 universidades del país.

Acerca de UPAMI

Este es uno de los programas más valiosos. UPAMI te permite anotarte en cursos dictados en más de 60 universidades nacionales en todo el país. No se requieren estudios previos y es completamente gratuito.

Las temáticas son fascinantes: podés estudiar historia argentina, apreciación musical, fotografía, introducción a la computación o incluso aprender un idioma nuevo. Es una oportunidad única para cumplir ese sueño de pisar una aula universitaria.

Las inscripciones son online y tenés que estar atento a las fechas de convocatoria, que suelen ser por semestre. El sitio para informarte y anotarte es: www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami.

Paseos, museos y teatro a tu alcance

¿Te gusta la cultura? El programa Caminos Culturales está hecho para vos. Organiza salidas grupales a museos, teatros, cines, barrios históricos y festivales regionales. Es una excusa perfecta para salir y conocer nuevos lugares.

Para participar en estas salidas, tenés que acercarte a la agencia PAMI más cercana a tu domicilio. Necesitás presentar tu DNI, la credencial de PAMI y el último recibo de cobro de tu jubilación o pensión. La inscripción es presencial.

Estas actividades no solo son entretenidas, sino que también son un gran estimulo social. Te permiten compartir una experiencia con otros afiliados, generando lazos y amistades.

Para las salidas culturales, tenés que inscribirte con tu DNI en la agencia PAMI más cercana.

Colonias recreativas y programas de voluntariado con propósito

Para quienes buscan una actividad más constante, están las colonias recreativas. Funcionan durante todo el año e incluyen juegos, actividades físicas adaptadas, talleres artísticos y espacios de socialización. Son un punto de encuentro semanal.

La inscripción también es presencial en tu agencia PAMI. Además de los documentos básicos, en algunos casos pueden solicitarte un informe médico que avale tu participación en actividades físicas. Es un trámite sencillo.

Y si tenés ganas de ayudar, PAMI tiene programas de voluntariado. Podés sumarte a "Abuelos leecuentos" para leer en escuelas, a "Raíces y Retoños" en huertas comunitarias o a campañas de concientización.

¿Cómo asegurarte un lugar? Pasos clave para inscribirte