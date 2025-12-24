La nueva sede estará en 474 y 20, en el centro de City Bell.

El Centro de Atención Personalizada (CAP) de PAMI en City Bell dejará su histórica ubicación en Camino Parque Centenario N°76. A partir del viernes 26 de diciembre de 2025, comenzará a funcionar en una nueva y renovada sede ubicada en 474 y 20, en el corazón de la localidad. La medida, confirmada por el titular de PAMI La Plata, Rodrigo Vallejos, forma parte de un plan de reorganización y mejora integral del servicio para los afiliados de la región.

El objetivo central de esta mudanza es claro: ofrecer mayor comodidad, mejores condiciones edilicias y un entorno acorde a las necesidades actuales de las personas mayores. La nueva sede no representa solo un cambio de dirección, sino un paso concreto hacia un modelo de atención más moderno, cercano y eficiente para miles de jubilados, jubiladas y pensionados que dependen de sus prestaciones.

Detalles de la nueva sede y continuidad del servicio

La atención en el nuevo CAP se mantendrá de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, garantizando la continuidad de todas las prestaciones y gestiones. Durante el proceso de transición, la sede de Camino Parque Centenario funcionará con normalidad hasta completar el traspaso, evitando cualquier interrupción en la atención.

El organismo diseñó un esquema de comunicación y orientación para que ningún afiliado pierda turnos, beneficios o acompañamiento. Este plan incluirá información en el edificio actual, difusión a través de las redes oficiales de PAMI y coordinación con instituciones locales de City Bell.

Mejoras en infraestructura y accesibilidad

El nuevo edificio fue pensado específicamente para la comodidad y el fácil acceso de las personas mayores. Entre las principales mejoras se destacan:

Instalaciones completamente renovadas y de mayor amplitud.

Diseño con foco en la accesibilidad , facilitando la circulación y el ingreso.

Señalización interna clara y una organización optimizada de los boxes de atención.

Climatización adecuada para mayor confort durante todo el año.

Estas mejoras buscan crear un circuito más ágil y ordenado para realizar trámites, consultas sobre prestaciones médicas, gestión de medicamentos, solicitud de turnos o acceso a programas de acompañamiento. El entorno fue diseñado para ser más amable, reduciendo los tiempos de espera y optimizando la atención personalizada.

Un compromiso con la comunidad de City Bell

Rodrigo Vallejos, titular de PAMI La Plata, remarcó que uno de los ejes prioritarios es asegurar una transición ordenada y sin inconvenientes. El organismo se compromete a asistir especialmente a aquellos afiliados que puedan tener dificultades de movilidad o traslado durante los primeros días en la nueva ubicación.

Esta mudanza se enmarca en una política de fortalecimiento territorial de PAMI, que busca consolidar puntos de atención de mayor calidad tanto en infraestructura como en recursos humanos. El objetivo es reafirmar la presencia del instituto en cada localidad, acompañando el crecimiento poblacional y las necesidades específicas de cada comunidad.

