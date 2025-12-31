Para consultas en el AMBA, podés llamar de forma gratuita a la línea 139 de PAMI.

En vísperas de las celebraciones de fin de año, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) publicó un comunicado urgente dirigido a sus millones de afiliados. El mensaje es claro: extremar los cuidados y usar solo los canales oficiales del organismo.

La advertencia fue difundida a través de la cuenta oficial de Instagram de PAMI. El objetivo principal es que los adultos mayores, quienes pueden ser más vulnerables, sepan exactamente a dónde recurrir si necesitan asistencia durante estos días especiales.

El riesgo no es menor. En épocas festivas, suelen proliferar los intentos de estafa y los contactos falsos que se hacen pasar por la obra social. Por eso, la información correcta se transforma en la mejor herramienta de defensa para proteger tus datos y tu tranquilidad.

El número clave: Línea 139 para el AMBA y el Gran Rosario

El comunicado oficial de PAMI recuerda la existencia de la línea telefónica gratuita 139. Este número está disponible para todos los afiliados que residan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Gran Rosario.

Podés llamar a este número por consultas, para gestionar trámites o si necesitas orientación sobre algún servicio. Es un contacto directo y seguro con el organismo, atendido por personal autorizado. No tiene costo alguno desde teléfonos fijos o móviles.

Pero, ¿qué pasa si tenés una emergencia médica? En ese caso, el procedimiento es diferente. El propio PAMI aclara que, ante una situación de urgencia, lo primordial es contactar de inmediato a tu prestador médico de cabecera asignado.

Contacto para el interior del país y para afiliados en el exterior

Si vivís en otra provincia fuera del AMBA o Rosario, el canal indicado es el número de teléfono de tu prestador de salud local (la clínica, sanatorio o médico que tenés asignado en tu credencial). Tenelo siempre a mano.

Para los afiliados que se encuentren viviendo o de vacaciones en el exterior, el protocolo cambia. En caso de necesitar ayuda urgente, PAMI indica que se debe contactar al servicio de emergencias local, que en la mayoría de los países es el 911.

Esta diferenciación es crucial para una atención rápida y efectiva. Llamar al número incorrecto puede demorar la asistencia que vos o un familiar puedan necesitar en un momento crítico. Es mejor estar preparado con la información correcta.

Canales digitales oficiales: WhatsApp, App y Redes Sociales

Además del teléfono, PAMI ofrece otros canales modernos y seguros. Uno de los más útiles es su WhatsApp oficial. Al agregar este número, podés interactuar con "Pame", el asistente virtual del organismo, que guía en trámites comunes.

También contás con la aplicación "Mi PAMI", disponible para descargar en celulares Android e iOS. Desde la app, podés gestionar turnos, ver tu historial médico, chequear farmacias adheridas y realizar consultas de manera totalmente segura.

En redes sociales, los perfiles verificados son @pami.org.ar o @pami_org_ar en Instagram. Cualquier otra cuenta con un nombre similar pero sin el "check" azul de verificación no es oficial y debe ser ignorada para evitar estafas.

La amenaza de las estafas: cómo protegerte y qué hacer

El comunicado de PAMI no es casual. Surge en un contexto donde aumentan los intentos de fraude. Los estafadores suelen contactar vía WhatsApp, mensaje de texto o llamada, simulando ser empleados del organismo.

Te pueden pedir datos personales, el número de tu credencial o incluso solicitar pagos para reactivar servicios o recibir supuestos beneficios. Recordá: PAMI NUNCA te va a pedir dinero por estos canales, ni tu clave secreta.

Si recibís un mensaje o llamada sospechosa, no des ninguna información. Cortá la comunicación de inmediato. Luego, podés reportar el intento de estafa comunicándote a través de los canales oficiales que ya te mencionamos para denunciar el hecho.