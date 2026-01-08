PAMI 2026: ¿Tu credencial es válida? Cómo verificarlo y cuáles ya no sirven

La credencial digital de PAMI se descarga en la aplicación oficial "Mi PAMI".

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) lanzó una aclaración importante para evitarle dolores de cabeza a sus afiliados. Se trata de la validez de las credenciales, tu documento de identificación dentro del sistema.

¿Por qué es tan importante? Porque sin una credencial vigente, no podés gestionar prácticamente nada. Ni sacar un turno médico, ni retirar medicamentos en la farmacia, ni solicitar un traslado. Es tu llave de acceso a todos los servicios que la obra social ofrece.

El organismo detalló cuáles son los cuatro formatos que tienen validez oficial durante el 2026. También aclaró qué modelos ya quedaron obsoletos y deben ser reemplazados. Acá te lo explicamos en detalle para que verifiques en qué situación estás.

Las cuatro credenciales válidas para usar en 2026

Credencial digital (en la App Mi PAMI): Esta es la versión más moderna y práctica. Se descarga en tu celular desde la aplicación oficial "Mi PAMI". Solo tenés que registrarte con tus datos. La podés mostrar desde el móvil en cualquier lado. Credencial plástica (la tarjeta física tradicional): Si todavía tenés la tarjeta verde de PAMI con tu foto y datos, sigue siendo válida. Muchos afiliados la conservan y pueden usarla sin problemas para cualquier trámite presencial. No es obligatorio cambiarla por la digital. Credencial provisoria con código QR: Es un comprobante temporal que se descarga desde la página web oficial de PAMI (www.pami.org.ar). Para obtenerla, necesitás ingresar con tu número de afiliado. Su validez es limitada, pero es útil mientras gestionás la plástica o la digital. Credencial provisoria tipo ticket: Esta se imprime en las terminales de autogestión que están en las Unidades de Gestión Local (UGL) o agencias de PAMI. Es otra opción provisoria para quienes no tienen otra credencial a mano o están iniciando un trámite.

La credencial plástica tradicional y las provisorias con QR también son válidas.

¿Cuáles son las credenciales que ya no sirven?

El organismo dejó en claro que las credenciales provisorias antiguas que no tienen código QR ya no tienen validez. Si tenés un papel impreso de años anteriores sin ese cuadradito con patrón de puntos, es momento de renovarlo. No te la van a aceptar.

Tampoco son válidos los modelos de credenciales plásticas muy antiguas que hayan sido reemplazadas por diseño por el organismo. Si tu tarjeta física está rota, ilegible o tiene un diseño que no se ve hace años, es probable que debas actualizarla.

La recomendación del organismo es simple: verificá qué tipo de credencial tenés. Si es una de las cuatro válidas, estás listo. Si es una de las obsoletas, tenés que gestionar una nueva para evitar inconvenientes cuando más la necesites.

¿Cómo obtener tu credencial digital o una provisoria con QR?

Para la credencial digital, el camino es la aplicación:

Descargá la app "Mi PAMI" desde la tienda de aplicaciones de tu celular (Google Play o App Store). Registrate con tu número de afiliado y DNI. Seguí los pasos de validación. Una vez dentro, en la sección "Mi Credencial" o similar, podrás acceder a tu versión digital.

Para la credencial provisoria con QR: