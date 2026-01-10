Pañales gratis de PAMI 2026: quiénes acceden y cómo es el trámite

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) brinda asistencia médica integral a jubilados, pensionados y a Veteranos de Malvinas. Además, de la cobertura que ofrece, el organismo posee una serie de beneficios para sus afiliados. Uno de ellos es la entrega de pañales para los adultos mayores que lo precisen.

Según informa la obra social, los jubilados pueden recibir hasta 90 pañales mensuales de manera totalmente gratuita. PAMI, por otra parte, también se encarga de enviar estos productos a domicilio.

Es importante destacar que la entrega de los pañales Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D) se realiza en la dirección declarada por el afiliado ante PAMI. Por eso, en caso de que haya un cambio de domicilio, es necesario actualizar los datos lo más pronto posible.

Cómo se realiza el trámite para la entrega de pañales de PAMI

Para solicitar los pañales gratuitos de PAMI, el afiliado tendrá que pedir una receta a su médico de cabecera. El profesional deberá dar de alta la autorización en el sistema de Orden Médica Electrónica (OME). Luego, la persona pedirá un turno en una agencia de PAMI para terminar el trámite por completo.

El PAMI exige que cada seis meses el médico registre una nueva Orden Médica Electrónica para constatar que la persona sigue necesitando de los pañales gratis. En caso de haber algún cambio, deberá notificarlo por esa vía. Esta vez el afiliado no tendrá que ir a una agencia para continuar con la gestión.

El proceso de entrega de los pañales

Una vez que PAMI autoriza la provisión de pañales al afiliado, se inicia el proceso de distribución. En una primera instancia, la obra social envía un SMS o un correo electrónico para informar que el pedido ya fue despachado hacia la sucursal encargada del envío. Luego, se realiza una segunda notificación cuando el paquete se encuentra preparado y próximo a ser entregado en el domicilio informado.

Finalmente, el afiliado recibe una tercera comunicación en la que se confirma el día en que se efectuará la entrega. En caso de que no haya nadie en la vivienda al momento de la visita, PAMI coordina un segundo intento. Si tampoco se logra concretar la entrega, los pañales quedan disponibles para ser retirados en el punto de retiro más cercano, donde podrán buscarse dentro de un plazo de siete días corridos.