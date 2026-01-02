PAMI 2026: cómo acceder a los medicamentos con cobertura total gratuita

Tus ingresos deben ser menores a 1,5 veces el haber mínimo para acceder al beneficio.

Para los jubilados y pensionados, el acceso a los medicamentos es una preocupación central. La buena noticia es que PAMI mantiene en 2026 el programa de cobertura total gratuita para tratamientos esenciales. Sin embargo, no es automático para todos los afiliados.

Este beneficio, conocido como subsidio social, está dirigido a quienes demuestren una situación económica vulnerable. El objetivo es que el costo de los fármacos no comprometa los ingresos básicos necesarios para vivir. Es un apoyo fundamental para enfermedades crónicas.

Para acceder, es necesario cumplir con una serie de requisitos económicos y patrimoniales estrictos y realizar un trámite específico. Acá te vamos a detallar punto por punto qué tenés que hacer, qué documentación necesitás y cómo proceder.

Requisitos clave: ¿vos podés acceder a los medicamentos gratis?

El primer filtro es económico. Para ser elegible, tus ingresos netos mensuales deben ser inferiores a 1,5 veces el haber previsional mínimo. Este cálculo considera tu jubilación o pensión, no los ingresos de tu grupo familiar conviviente.

Además, no podés estar afiliado a una medicina prepaga de manera voluntaria. La cobertura de PAMI debe ser tu única obra social. Tampoco podés ser titular de bienes que indiquen solvencia, como más de una propiedad, autos de menos de 10 años, embarcaciones o aeronaves de lujo.

PAMI también evalúa que no tengas activos societarios (como ser dueño de una empresa) que demuestren capacidad económica. La idea es que el subsidio llegue a quienes realmente no tienen otra forma de financiar sus tratamientos de largo plazo.

El trámite paso a paso: desde la receta hasta la farmacia

El proceso siempre comienza con tu médico de cabecera. Él o ella debe diagnosticar tu condición, indicar el tratamiento y emitir la receta electrónica correspondiente. Esta receta se carga directamente en el sistema digital de PAMI.

Una vez que el médico realiza esta carga, vos quedás habilitado en el sistema para retirar la medicación. No tenés que llevar una receta física a PAMI para su autorización previa. El trámite es mucho más ágil que en el pasado.

Para retirar los medicamentos, dirigite a cualquier farmacia adherida a PAMI con tu DNI y tu credencial de la obra social. Si no podés ir personalmente, puede hacerlo un familiar, apoderado o persona de confianza, presentando esa documentación.

La vía de excepción: ¿qué pasa si no cumplo todos los requisitos?

Si tus ingresos superan el límite o tenés algún bien que no cumple las condiciones, no todo está perdido. PAMI contempla una solicitud por vía de excepción. Esta se evalúa cuando el costo del tratamiento representa una carga económica insostenible.

El trámite comienza cuando tu médico de cabecera carga la receta electrónica en PAMI.

La regla general es que podés solicitar esta excepción si el costo mensual de tus medicamentos es igual o superior al 15% de tus ingresos netos. En este caso, tu situación se analiza de manera particular por el área social del organismo.

Para esto, es probable que te pidan documentación adicional: informes sociales, revalidación médica de la necesidad del tratamiento y una declaración jurada de tus bienes e ingresos. La decisión final depende de una evaluación integral de tu caso.

¿Qué medicamentos y tratamientos cubre PAMI al 100%?

El programa está enfocado en enfermedades crónicas, de alta complejidad y que requieren continuidad. El listado es amplio y busca garantizar el acceso a terapias esenciales que, de otro modo, serían inalcanzables para muchos jubilados.

Entre las patologías cubiertas se encuentran la diabetes, todo tipo de tratamientos oncológicos, el VIH/SIDA, las hepatitis, la medicación post trasplante de órganos, la insuficiencia renal crónica (incluyendo diálisis), la artritis reumatoidea y diversos trastornos hematológicos.

La cobertura no es solo para los fármacos de alto costo. Incluye la medicación de mantenimiento para estas condiciones, asegurando que el tratamiento no se interrumpa por razones económicas. Es uno de los beneficios más valorados por los afiliados.