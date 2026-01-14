Si intentaste contactarte con el PAMI por WhatsApp y no obtuviste respuesta, no estás solo. El organismo confirmó que su asistente virtual, conocido como PAME, se encuentra en un período de actualización. Esta renovación comenzó el primero de enero del 2026 y el objetivo es mejorar la experiencia de los afiliados y prestadores.
La obra social busca que el nuevo bot sea más eficiente, con respuestas más claras y funcionalidades ampliadas. Durante este proceso, los bots de WhatsApp para ambos grupos (afiliados y quienes prestan servicios) permanecerán fuera de línea. No emitirán respuestas automáticas ni enviarán mensajes. Es una medida temporal que anunciarán cuando finalice.
Canales oficiales activos: cómo hacer tus trámites ahora
Que PAME no funcione no significa que estés desatendido. PAMI aclara que todos sus otros canales oficiales y aplicaciones siguen operativos para la gestión de trámites y consultas. Es fundamental que recurras solo a estas vías validadas.
Para los afiliados, el canal principal sigue siendo el 138, PAMI Escucha y Responde. También podés usar la aplicación “Mi PAMI” en tu celular, que centraliza muchas gestiones. Las redes sociales con verificación oficial son otra opción.
En Instagram, Facebook y X (antes Twitter), las cuentas con el tilde azul de verificación son las genuinas. Allí podés realizar consultas. Recordá que las Agencias y las Unidades de Gestión Local (UGLs) también están disponibles para atención presencial.
Atención para prestadores: los contactos vigentes durante la actualización
Si sos prestador de PAMI, la situación es similar. Los bots de WhatsApp que usabas están inactivos. Sin embargo, tenés a disposición el Formulario Único de Contacto dentro del Portal de Prestadores, un canal diseñado específicamente para vos.
Como respaldo, también podés comunicarte a través del mismo 138 – PAMI Escucha y Responde. Es importante que durante este período te mantengas en contacto solo por estas vías oficiales que la obra social ha detallado públicamente.
Evitá cualquier otro número o contacto que te llegue por mensaje privado sin solicitud previa. La actualización es un proceso controlado y PAMI informará únicamente por sus canales habilitados cuando el nuevo sistema esté listo.
Alerta máxima: cómo protegerte de estafas digitales
Este período de transición es aprovechado por delincuentes. PAMI es categórico: la obra social no te contactará por WhatsApp de manera proactiva. Si recibís un mensaje de alguien afirmando ser de PAMI por esta app, es una estafa.
Nunca compartas datos personales, claves, números de documento o códigos de seguridad por estos medios fraudulentos. Los estafadores suelen pedir esta información con excusas de actualizar datos o ofrecer beneficios falsos.
Desestimá completamente cualquier comunicación de este tipo. Borrá el mensaje y no respondas. La entidad solo se comunica a través de los canales que ya mencionamos: el 138, sus apps y redes sociales oficiales verificadas con el tilde azul.