Hospitales PAMI 2026: la lista de centros exclusivos y gratuitos para jubilados

Para sacar turno en el Hospital Houssay o el Milstein necesitás una Orden Médica Electrónica.

Si sos afiliado al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), tenés a tu disposición una red propia de hospitales y clínicas exclusivas. Son centros de salud diseñados específicamente para las necesidades de los adultos mayores, con tecnología de última generación y profesionales especializados en gerontología.

La ventaja principal es la atención integral y gratuita. En estos establecimientos no tenés que realizar ningún tipo de copago o adicional. Desde la consulta hasta los estudios de alta complejidad, todo está cubierto al 100% por la obra social.

Lista completa: los siete hospitales y clínicas de PAMI

Para 2026, PAMI confirmó la operación de siete establecimientos propios en distintos puntos del país. Acá te dejamos el listado oficial con sus ubicaciones:

Hospital Bernardo A. Houssay - Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Unidad Asistencial Dr. César Milstein - Barrio de San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires. Policlínico PAMI I - Rosario, Provincia de Santa Fe. Policlínico PAMI II - Rosario, Provincia de Santa Fe. Hospital del Bicentenario - Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires. Hospital PAMI - Hurlingham, Provincia de Buenos Aires. Clínica PAMI - Lanús, Provincia de Buenos Aires.

Estos centros no solo brindan atención básica. Muchos resuelven problemas de alta complejidad y cuentan con servicios como internación, diagnóstico por imágenes, oftalmología y tratamientos oncológicos. Son hospitales de referencia dentro del sistema.

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata)

Este hospital es un referente en la zona. Proporciona atención médica de calidad y está equipado para resolver problemas asistenciales complejos. Entre sus servicios principales se encuentran la internación, guardia 24 horas, consultorios externos y diagnóstico por imágenes.

Para sacar un turno en el Hospital Houssay, lo tenés que hacer por vía digital. Necesitás que tu médico de cabecera o especialista (que sea prestador PAMI) genere una Orden Médica Electrónica (OME). Con esa orden cargada en el sistema, podés gestionar la cita.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)

Ubicado en el barrio de San Cristóbal, este es un hospital universitario de primer nivel. Integra la asistencia médica de alta calidad con la educación y la investigación. Es un centro de excelencia dentro de la red PAMI.

Ofrece los mismos servicios centrales: internación, guardia activa las 24 horas, consultorios externos y estudios de diagnóstico por imágenes. Al igual que con el Houssay, el turno se gestiona exclusivamente con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por tu médico.

Policlínicos PAMI I y II de Rosario

Estos dos centros están especializados en la atención de personas mayores. El Policlínico PAMI I se encuentra en la calle Sarmiento 373, y el Policlínico PAMI II en Olivé 1159. Ambos en la ciudad de Rosario.

Para solicitar turno, tenés tres opciones:

Llamando por teléfono al 0341-480-3520 o al 0341-480-3509, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. De forma presencial, acercándote a la sede correspondiente. Online, ingresando al sitio web oficial de turnos de PAMI: https://turnos-hospitales.pami.org.ar

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

Este hospital cumple un rol estratégico para los afiliados de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Su ubicación busca reducir las distancias de traslado y dar una respuesta sanitaria más ágil a la demanda de la región.

Para solicitar un turno, los afiliados deben comunicarse telefónicamente al número 11-2120-9600 (interno 111). Allí te guiarán sobre los pasos a seguir según el tipo de atención que necesitás.

Hospital PAMI de Hurlingham y Clínica PAMI de Lanús

El Hospital PAMI de Hurlingham funciona en General O’Brien 480. Para reservar turnos, el contacto telefónico es el 011 4088-5573. Es importante llamar en horario de atención para conseguir la cita.

La Clínica PAMI de Lanús está ubicada en Flores de Estrada 5248. Ofrece atención exclusiva para afiliados. Los turnos se solicitan llamando al 011 4239-7400. Recordá que, para consultas con especialistas, probablemente también necesites la OME.