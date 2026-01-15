Actualizá Mi PAMI ahora: nuevas funciones de seguridad y cómo evitar estafas

Descargá la app solo desde las tiendas oficiales como Google Play o App Store.

El PAMI presentó una nueva versión de su aplicación "Mi PAMI", tanto para la web como para celulares. La actualización apunta directamente a fortalecer la protección de tus datos personales.

Hacer trámites presenciales puede ser agotador, con largas filas y esperas. Por eso, esta renovación busca que gestiones todo de forma remota y segura. La aplicación es gratuita y está diseñada para jubilados, pensionados y mayores de 70 años sin jubilación. Es tu puerta de entrada a un montón de servicios sin moverte de tu casa. Pero, atención, solo hay una forma correcta de obtenerla.

Descarga segura: no caigas en aplicaciones falsas

Este es el consejo más importante: solo descargá la app desde las tiendas oficiales. Para teléfonos Android, usá Google Play Store. Si tenés un iPhone, entrá a Apple App Store. También podés acceder desde el navegador en mi.pami.org.ar.

Nunca aceptés enlaces que te lleguen por WhatsApp, SMS o correo electrónico. PAMI nunca te va a contactar para pedirte que descargues la aplicación por otros medios. Esa es la primera señal de alarma de una posible estafa digital en tu contra.

Recordá que "Mi PAMI" es totalmente gratuita. No tenés que pagar absolutamente nada por instalarla, registrarte o usarla. Si alguien te pide dinero o datos bancarios, cortá la comunicación de inmediato.

Registro paso a paso: cómo crear tu usuario sin complicaciones

Una vez instalada la app, tenés que registrarte. Es un proceso sencillo pero requiere que tengas a mano tu DNI. Vas a necesitar completar algunos datos obligatorios para verificar tu identidad y proteger tu cuenta.

Tenés que ingresar tu número de DNI, tu CUIL y el sexo tal como figura en el documento. El dato clave es el "número de trámite" de tu DNI. Es un código de once dígitos, que suele empezar con cero.

¿Dónde lo encontrás? En el DNI tarjeta nuevo, está impreso en el frente, justo debajo de tu número de documento. En los modelos más viejos, podés buscarlo en el dorso, en la parte inferior izquierda. Es fundamental para validarte.

Registrate con tu DNI y número de trámite para validar tu identidad.

Clave segura y validación: el escudo de tu cuenta personal

Luego, el sistema te va a pedir que elijas una contraseña segura. Acá tenés que ser inteligente: no uses datos fáciles de adivinar, como tu nombre, fecha de nacimiento o "123456".

Nunca compartas esta contraseña con nadie, ni siquiera con familiares o supuestos empleados de PAMI. El organismo jamás te la pedirá. Después, vas a registrar un número de celular para validar tu identidad.

Recibirás un SMS con un código de 4 dígitos. Ingresalo en la aplicación cuando te lo pida. Este paso de doble verificación asegura que solo vos, el titular, pueda acceder a la cuenta con tu información sensible.

Todo lo que podés hacer: las funciones que tenés a mano

Una vez adentro, el mundo de trámites se simplifica. Una de las ventajas inmediatas es acceder a tu credencial virtual. La podés mostrar desde el celular cuando vayas a una farmacia o a una consulta médica, sin necesidad de llevar la física.

En la app, vas a encontrar íconos organizados con todas las funciones. Podés gestionar tus recetas médicas y órdenes de manera digital. También tenés acceso a las recetas electrónicas, un sistema que agiliza mucho los pedidos en farmacias.

Además, podés consultar la cartilla médica actualizada para saber dónde atenderse. La app también te permite sacar turnos para las agencias de PAMI y conocer los datos de tu médico de cabecera asignado.