PAMI subasta 18 camionetas usadas: precios desde $5 millones y cómo ofertar

Esta subasta es ideal para pequeñas empresas de logística, comercios que necesiten un vehículo para reparto, o incluso para cooperativas de trabajo.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) lanzó una nueva venta pública de vehículos a través del Banco Ciudad. Esta subasta, confirmada para el 6 de marzo de 2026, incluye camionetas utilitarias que fueron utilizadas por el organismo en distintas delegaciones del país.

Son rodados que ya cumplieron su ciclo dentro de la institución y ahora salen a la venta en busca de nuevos dueños. Esta será la primera subasta que el Banco Ciudad organiza junto al PAMI, sumándose a un calendario apretado de remates.

La oportunidad es interesante para particulares, empresas o cooperativas que necesiten vehículos de trabajo. Las unidades, si bien son usadas, pueden resultar muy rentables si se las obtiene a un buen precio en el remate.

¿Qué modelos están disponibles en la subasta?

Según la información publicada, se subastarán 18 vehículos en total. El lote está compuesto principalmente por camionetas y utilitarias de las marcas Renault y Citroën, modelos muy conocidos en el mercado por su capacidad de carga y robustez.

Entre los modelos destacados aparece la Renault Master, una furgoneta mediana ideal para reparto. También se encuentran la Renault Kangoo, más pequeña y versátil, y los modelos Citroën Jumper y Citroën Berlingo.

Estos vehículos están catalogados como usados, lo que significa que tienen kilómetros recorridos. No son 0 km. Son unidades que prestaron servicio, por lo que una inspección previa es fundamental para evaluar su estado real.

El rango de años y los precios base estimados

En cuanto a los años, la mayoría de los vehículos son modelos entre 2007 y 2010. Es decir, tienen entre 16 y 19 años de antigüedad. Esto no es necesariamente malo si el mantenimiento fue adecuado y las reparaciones no son costosas.

La información disponible indica que los precios base son cercanos a los $5.000.000. Este es el valor de apertura desde donde comienzan las pujas. No es el precio final de venta, sino el punto de partida para la subasta. El valor final se definirá exclusivamente por las ofertas que se realicen durante el remate online.

Paso a paso: cómo inscribirte para participar de la subasta

Si te interesa pujar, el proceso es digital y se hace a través del Banco Ciudad. El primer paso es ingresar al sitio oficial de subastas: subastas.bancociudad.com.ar. Tenés que registrarte o iniciar sesión si ya tenés una cuenta creada.

Una vez dentro de la plataforma, debés buscar la Subasta N° 3796. Este es el número identificador del remate de PAMI. Allí tendrás que hacer clic en la opción "Inscribirse" o "Participar" para poder ofertar después.

La inscripción suele estar habilitada hasta 48 horas antes de que comience la subasta. No dejes esto para el último momento. Asegurate de completar el proceso con tiempo para evitar cualquier inconveniente.

La garantía y las condiciones que tenés que saber

Un detalle clave: muchas subastas requieren que realices un depósito de garantía (caución) para poder pujar. Esto es una señal de seriedad y asegura que solo participen postores comprometidos. El monto exacto varía.

Tenés que consultar el monto y la forma de pago de esta garantía en la sección "Condiciones de Venta" de la subasta específica. Todo está detallado ahí. No lo saltes, porque es un requisito obligatorio para habilitarte.

Antes de poder hacer tu primera oferta, el sistema te pedirá que aceptes los términos y condiciones de la venta. Leelos con atención. Incluyen plazos de pago, formas de retirar el bien y los impuestos (como el IVA 21%) que se sumarán al precio rematado.