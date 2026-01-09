Seguro compraste ahí: una histórica cadena de farmacias cierra sucursales por la crisis de Javier Milei.

Después de más de 20 años en Argentina, la cadena de farmacias Dr. Ahorro pidió el concurso preventivo ante la Justicia Nacional Comercial debido a su delicada situación financiera. La empresa, cuyo nombre legal es Energía y Vida de Argentina S.A., declaró un pasivo total de $7.333 millones, y anunció que continuará cerrando sucursales.

En el documento presentado antes de la feria judicial de enero, la compañía reconoció que se encuentra en estado de cesación de pagos y explicó que el concurso busca ordenar su estructura de pasivos tras una reducción significativa de su operación y dificultades para cumplir con sus obligaciones.

En los últimos meses de 2025, Dr. Ahorro cerró 11 locales y despidió a más de 100 empleados. Además, acumuló atrasos en pagos a proveedores, alquileres y obligaciones fiscales, según fuentes cercanas a la empresa. En su mejor momento, la cadena llegó a operar hasta 47 farmacias propias y franquiciadas en la Ciudad de Buenos Aires y varias provincias.

Cuales son las farmacias del Dr. Ahorro que cierran

Los cierres afectaron sucursales en barrios porteños como Caballito, Villa Devoto, Villa Lugano, Balvanera, Pompeya, Mataderos y Puente Saavedra, además de locales en Mendoza, Córdoba (dos locales) y Salta. El ajuste se aceleró en el segundo semestre de 2025, con menos mercadería en las tiendas y pagos demorados a proveedores y alquileres.

Actualmente, quedan abiertas algunas farmacias en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Catamarca y Mendoza, aunque con una operación limitada, según detalla la página oficial de la empresa.

El pasivo declarado incluye deudas con proveedores del sector farmacéutico y droguerías como Laboratorio Vannier, Savant Pharm, Microsules Argentina, Droguería Generia, Droguería Java, Droguería Latina, Provefarma y Rospaw. También figuran deudas financieras con Banco Galicia y Banco Santander Argentina, más obligaciones impagas con ARCA.

Por otro lado, en la Central de Deudores del Banco Central aparecen cinco cheques rechazados sin fondos por un total de $35,7 millones vinculados a la empresa, sin regularizar al momento de la consulta.

La historia de la farmacia del Dr. Ahorro en Argentina

Dr. Ahorro llegó a Argentina en noviembre de 2002, impulsada por el empresario mexicano Xavier González Zirión, quien apostó a comercializar medicamentos genéricos a bajo costo. Su desembarco generó una revolución en el mercado local, con un modelo basado en farmacias de cercanía, descuentos de hasta el 75% y costos ajustados.

Este proyecto se desarrolló en paralelo a un conflicto familiar y comercial con su hermano Víctor González Torres, fundador de la cadena mexicana Dr. Simi, que también opera en Argentina desde 2004. Ambas cadenas se disputaron judicialmente el uso de marca e identidad, debido a la similitud en sus nombres y conceptos.

Mientras Dr. Simi llegó a tener más de 2000 locales en México, Dr. Ahorro concentró su crecimiento en Argentina, alcanzando hasta 47 farmacias en su apogeo, con más de 300 empleados y alrededor de 11.000 tickets diarios en ventas. Sin embargo, con el tiempo la empresa comenzó a reducir su tamaño y presencia, hasta que la crisis financiera actual obligó a cerrar locales y pedir concurso preventivo.

La situación de Dr. Ahorro refleja las dificultades que enfrentan algunas cadenas que apostaron por medicamentos genéricos y precios bajos en un mercado cada vez más competitivo y con desafíos económicos.