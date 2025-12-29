La venta de medicamentos cayó en noviembre: preocupación en el sector farmacéutico

El estancamiento del consumo no solo no cesó luego de las elecciones, sino que sumó una tendencia preocupante: en noviembre, cayeron las ventas de los medicamentos, lo que profundizó la preocupación del sector farmacéutico por los efectos que tendrá en la salud de la población.

La baja en la compra de remedios fue señalada por algunos informes especializados. La consultora de consumo Scentia mostró que, en noviembre, las ventas de las farmacias se desplomaron un 6,9% interanual. Esto incluyó, según el mismo informe, una caída en la venta de los medicamentos del 2,1% en el promedio de los últimos 12 meses (noviembre 2025-noviembre de 2024) frente a los 12 meses anteriores.

Esta baja ocurrió el mes pasado, luego de la suba del 7,1% de octubre. De este modo, en lo que va del año el consumo de medicamentos cayó un 0,5% interanual (frente a enero-noviembre de 2024), lo que también profundiza la baja respecto a octubre.

En paralelo, el informe de la CAME sobre ventas minoristas precisó que las ventas en farmacias se desplomaron un 9,1% en noviembre respecto al mes anterior, aunque disintió con Scentia al estimar un crecimiento del 1,8% interanual.

La preocupación del sector farmacéutico

Fuentes de los laboratorios de origen nacional admitieron a El Destape esta baja en las ventas de los medicamentos durante noviembre, aunque la minimizaron al atribuirla a la menor cantidad de días hábiles del mes (por el fin de semana extra largo del Día de la Soberanía), en los que las compras suelen disminuir.

Aun así, las mismas fuentes reconocieron, respecto a la producción, que "la dinámica de crecimiento bajó mucho en el segundo semestre, por la consabida incertidumbre cambiaria, inestabilidad, aumento de tasas y el tema preelectoral", pero agregaron que el sector logra compensar este estancamiento del mercado interno con un crecimiento de las exportaciones.

Pero no solo el argumento de la menor cantidad de días hábiles se ve socavado por la caída interanual que mostró CAME, sino que otros representantes del sector farmacéutico advierten que la baja en las ventas de los medicamentos se debe enmarcar en la caída del consumo en general, que, evidentemente, no se revirtió en noviembre pese a la normalización de tasas y los tibios intentos de remonetización de la economía que el Gobierno ensayó ese mes.

Un importante referente gremial de los trabajadores de farmacias, que prefirió hablar en off, alertó que "ya desde hace un tiempo que vienen cayendo las ventas", y lo vinculó a que "los jubilados que vienen por el PAMI piden llevar solamente los medicamentos que son sin cargo, porque los otros no los pueden pagar".

Justamente, la restricción por ingresos al acceso gratuito a buena parte de los medicamentos del PAMI fue establecida en diciembre de 2024, con lo cual puede explicar buena parte de la caída interanual del mes pasado, cuando esta normativa todavía no existía.

Por su parte, Marcelo Peretta, referente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), precisó que el gremio midió un 9,7% de baja en las ventas de remedios en noviembre respecto a octubre previo, y un 14% en relación a noviembre de 2024.

"Quiere decir que la pérdida de poder adquisitivo se nota y que la inflación es más que la que describe el INDEC", alertó Peretta, quien se distanció políticamente del mileísmo en el último año. En ese sentido, afirmó que el organismo estadístico mide solo una canasta de 25 medicamentos cuando existen "más de 20.000", y que eso da la oportunidad a que la industria farmacéutica evite artificialmente incrementar el precio de esos 25 remedios para no influir en el indicador de la inflación oficial del sector.

Frente a este contexto, Peretta detalló que la mitad de esa caída del 9,7% corresponde a medicamentos recetados. "Eso a nosotros nos preocupa, porque cuando la caída del consumo es en medicamentos de venta libre, el riesgo en la salud es relativo, ya que a veces el paciente tiende a automedicarse o a sobreconsumir medicamentos. Pero cuando los medicamentos que se dejan de consumir son de venta bajo receta, eso implica directamente el incumplimiento de los tratamientos", explicó a El Destape.

"Argentina termina el año con 5 pacientes crónicos de cada 100 que no cumplen con su tratamiento porque no pueden pagar el precio de los medicamentos", advirtió.