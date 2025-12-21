El consumo sigue en crisis y volvió a caer después de 9 meses

El consumo masivo no solo sigue en crisis sino que, por primera vez en nueve meses, en noviembre cayó levemente en el registro interanual, sobre todo debido a que al desplome ya usual en los supermercados se le sumó ahora una importante baja en las farmacias.

En concreto, las ventas de consumo masivo, en la sumatoria de supermercados, almacenes, farmacias y kioscos, cayó 0,1% en noviembre pasado a comparación con el mismo mes de 2024, precisó el informe regular de la consultora Scentia, al que accedió El Destape.

"Este 'empate' se debe a un mal mes de Supermercados y Farmacias, además de una desaceleración en la recuperación del canal tradicional", explicó el titular de la consultora, Osvaldo del Río.

Además, la sumatoria de todos los canales presentó una caída del 1,8% intermensual en noviembre, frente a octubre previo, aunque esta diferencia puede atribuirse a que el mes tiene un día menos.

Pese a que el 0,1% representa una variación prácticamente neutra, una perspectiva más alejada muestra que el escenario es sumamente crítico. Por un lado, se trata de la primera baja interanual luego de nueve meses de incremento en este registro, desde marzo pasado, cuando las cifras se comparaban con el primer semestre del gobierno de Milei, de ajuste de shock.

La recuperación parcial de la actividad durante el segundo semestre del año pasado hace que sea lógico que los últimos registros hayan mostrado una desaceleración de la suba.

Aun así, por otro lado ese 0,1% de caída se da sobre el estrepitoso desplome del 18% de noviembre de 2024. Si bien aquella cifra del año pasado estaba influenciada por la importante aceleración del consumo en los últimos meses de 2023 frente a la disparada inflacionaria, la baja de noviembre de 2025 evidencia que el gobierno de Milei no logró recuperarse del piso histórico que indujo al consumo con su política de ajuste.

Mientras que era evidente que septiembre y octubre, en los que el Gobierno priorizó evitar que se acelere la inflación antes de las elecciones mediante subas de tasas y encajes, no iban a ser meses buenos para el consumo, la expectativa de que la tendencia comenzara a revertirse en noviembre no se cumplió.

Las caídas en supermercados y farmacias

La principal baja de noviembre se dio en el canal de supermercados, que se derrumbó un 7,2% interanual. Se trata de la profundización de la tendencia del último año y medio, ya que con la baja de la inflación resulta menos atractivo recorrer distancias más largas para ir a las grandes superficies, que suelen tener más promociones. Pero, en paralelo, esto también es producto de que son pocos los que tienen resto como para hacer una gran compra quincenal o mensual, prefirieron las compras diarias en el comercio de cercanía.

Sin embargo, ahora se le sumó la fuerte caída en el consumo de las farmacias, que descendió un 6,9% interanual, lo que da cuenta de una preocupante baja en la compra de medicamentos, que fue del 2,1% interanual y del 0,5% en lo que va del año, detalló el informe.

Precisamente, la medida oficial que restringió el acceso a medicamentos del PAMI a jubilados que no cumplían con ciertas condiciones de ingresos se tomó en diciembre de 2024, lo que puede explicar parte de la baja.

De manera análoga, los mayoristas (no incluidos por Scentia en la sumatoria final), también exhibieron una importante baja del 7,6% frente a noviembre del año pasado, un dato que anticipa que, posiblemente, la merma o estancamiento del consumo permanezca al menos en diciembre.

Con todo, y pese a la leve baja del mes pasado, el consumo lleva un 2,2% de crecimiento en lo que va de 2025. La cifra, igualmente, es muy mala por recuperar solo dos puntos de los 14 que cayó en 2024.

La promesa oficial de que la segunda etapa del gobierno de Milei fuera de recuperación de la actividad y el bolsillo no se cumplió durante el primer mes post electoral pese a la baja de tasas y la leve suba inflacionaria reflejada en el IPC del 2,5%. La incógnita pasará a resolverse recién en 2026.