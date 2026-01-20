Efemérides del 20 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 20 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fallecimiento de Garrincha y Audrey Hepburn hasta la llegada de Madonna a la Argentina para filmar la película Evita junto a Antonio Banderas.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1920 - Nacimiento de Federico Fellini

Nació en la ciudad de Rímini, en Italia, el director italiano de cine, uno de los grandes de la historia del cine, ganador de cuatro Premios Óscar a la mejor película extranjera y de un Óscar honorífico.

1968 - Syd Barrett

En el muelle del puerto inglés de Hastings, el músico, compositor, cantante y guitarrista británico tocó por última vez en vivo con Pink Floyd, la célebre banda de rock fundada en 1965 de la que era líder y vocalista. Tres meses después, la banda anunciaría la salida de Barrett, que fue reemplazado por David Gilmour.

1982 - Ozzy Osbourne

Durante un recital de la banda de hard rock Black Sabbath en la ciudad de Des Moines, en Iowa, el músico y compositor británico arrancó con sus dientes la cabeza de un murciélago muerto que habían arrojado desde el público. "Hoy se conmemora el 37 aniversario desde que mordí la cabeza de un p... murciélago”, recordó el 20 de enero de 2019.

1983 - Fallecimiento de Manuel F. Dos Santos

Murió en Río de Janeiro, a los 49 años, el exfutbolista popularmente conocido como Garrincha, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol de Brasil. Con su habilidad indescifrable fue campeón mundial con la selección brasileña en Suecia 1958 y Chile 1962.

1984 - Fallecimiento de Johnny Weissmuller

A los 79 años murió en el balneario mexicano de Acapulco el nadador y actor estadounidense, ganador en los años ‘20 de cinco medallas olímpicas de oro y una de bronce en natación. Además, ganó 52 campeonatos de natación en Estados Unidos y batió 67 récords mundiales. Fue el más popular Tarzán, personaje al que interpretó en doce películas.

1993 - Fallecimiento de Audrey Hepburn

A los 63 años murió en la comuna suiza de Tolochenaz, la bailarina, modelo y actriz británica Audrey Kathleen Ruston, una de las mayores leyendas femeninas del cine de Hollywood. Ganó dos Premios Óscar y tres Globos de Oro.

1996 - Llegó Madonna

La cantante pop estadounidense arribó a la Argentina para filmar la película musical Evita, dirigida por Alan Parker, en la que interpretó a María Eva Duarte de Perón con el español Antonio Banderas en el papel del presidente Juan Domingo Perón.

2009 - Barack Obama

El demócrata, ganador de las elecciones de 2008, asumió la presidencia de Estados Unidos, con lo que se convirtió en el primer mandatario afroamericano de la historia estadounidense.

2015 - David Trezeguet

El delantero franco argentino anunció su retiro del fútbol. Fue campeón con la selección francesa en el Mundial de Francia 1998 y una de las piezas clave para el regreso de River Plate a la Primera División de Argentina en 2012.