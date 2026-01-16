Efemérides del 16 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 16 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Ricardo Darín y Paula Pareto hasta la sanción de la conocida como Ley Seca en los Estados Unidos.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1920 - Ley Seca

Entró en vigor el Acta de Prohibición o Ley Volstead, conocida como Ley Seca, que prohibió la fabricación, transporte, importación, exportación y venta de bebidas con más de 0,5% de alcohol en Estados Unidos. La medida originó el auge de la mafia, que se volcó a la producción clandestina y el contrabando de whisky y otras bebidas alcohólicas. La ley Seca fue derogada en 1933.

1926 - Nacimiento de Alexandru Veteranyi

En Bucarest nació el actor y humorista rumano, quien ganó popularidad en la Argentina con el nombre artístico de Tandarica en la década de 1980. Era considerado como un Chaplín argentino, celebridad que inspiró a Tandarica, quien trabajó en cine, teatro y televisión.

1947 - San Lorenzo

Como parte de una gira por Europa, San Lorenzo de Almagro goleó a la selección de España por 6 a 1 en el viejo estadio Chamartín madrileño, el actual Santiago Bernabéu del Real Madrid. El Ciclón realizó una histórica gira europea en la que convirtió 46 goles en diez partidos.

1950 - Decisión AFA

La Asociación del Fútbol Argentino le comunicó a la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) que la Selección argentina no competirá en el Mundial de Brasil 1950 “por profundas diferencias con la Confederación Brasileña de Fútbol”. Uruguay ganó el torneo al derrotar a Brasil por 2-1 en un histórico partido disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

1957 - Nacimiento de Ricardo Darín

Nació en Buenos Aires el actor y director de cine, protagonista de El secreto de sus ojos, ganador del premio Óscar de 2009 a la mejor película extranjera. Lleva ganados un premio Goya y cinco Cóndor de Plata. Trabajó en más de 40 películas.

1957 - Fallecimiento de Arturo Toscanini

A los 89 años murió en la ciudad estadounidense de Nueva York el director de orquesta italiano, considerado como el más grande del siglo XX.

1957 - Cavern Club

En el número 10 de la calle Mathew de la ciudad inglesa de Liverpool abrió sus puertas el Cavern Club, uno de los más famosos recintos de la historia de la música, donde tocaron las bandas de rock The Beatles y The Rolling Stones.

1986 - Nacimiento de Paula Pareto

Nació en la ciudad bonaerense de San Fernando la médica y yudoca Paula Belén Pareto, campeona mundial de yudo en 2015. Ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y una de oro en los de Río de Janeiro 2016.

1991 - Guerra del Golfo

De acuerdo a una resolución de las Naciones Unidas, una coalición de 34 países liderada por Estados Unidos comenzó una campaña militar para obligar a Irak a retirarse de Kuwait, al que había invadido en agosto de 1990. El presidente estadounidense George Bush bautizó a la operación como “Tormenta del Desierto”. Estados Unidos aportó el mayor contingente militar (415.000 soldados) en la guerra del Golfo, en la que participó la Armada argentina con la “Operación Alfil”.

2016 - La detención de Milagro Sala

La dirigenta fue detenida en Jujuy, acusada de instigar delitos y tumultos con un acampe iniciado un mes antes frente a la casa de gobierno provincial. La protesta de la líder de la Túpac Amaru se había originado en los albores del gobierno del radical Gerardo Morales, quien había ordenado cambios en el otorgamiento de subsidios a cooperativas. Otras causas se sumarán en los meses siguientes, en medio de denuncias de irregularidades en el accionar de la Justicia de Jujuy contra la dirigente social. Sala no recuperó la libertad desde entonces.

2023 - Fallecimiento de Gina Lollobrigida

La actriz italiana murió en Roma a los 95 años. Había nacido en 1927 en Subiaco y su verdadero nombre pila era Luigia. Fue uno de los rostros más reconocidos del cine de su tiempo. Llegó a trabajar en Hollywood. Dejó la actuación en 1973 y, desde entonces, se la vio de manera esporádica en tres películas y un puñado de series de televisión.