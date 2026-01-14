Efemérides del 15 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 15 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el momento que el sismo que devastó a la provincia de San Juan hasta el fallecimiento de Rosa Luxemburgo.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1622 - Nacimiento de Moliere

En París nació el dramaturgo, actor, poeta y escritor francés Jean-Baptiste Poquelin, padre de la comedia en su país y ácido crítico de la sociedad del siglo XVII.

1877 - Exposición industrial

Realizaron la “Primera exposición industrial argentina”, organizada por el Club Industrial e inaugurada por el presidente Nicolás Avellaneda en el antiguo edificio del Colegio Nacional de Buenos Aires.

1919 - Fallecimiento de Rosa Luxemburgo

La teórica marxista polaca murió a los 47 años en Berlin. Fue asesinada por miembros de los "freikorps" (cuerpos libres) de paramilitares alemanes al fracasar la huelga y lucha armada lanzada el 5 de enero de 1919 por el movimiento revolucionario comunista Liga Espartaquista. Fue declarada ciudadana de Alemania y Polonia.

1929 - El nacimiento de Martin Luther King

En Atlanta nació la figura clave de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Pastor de la Iglesia Bautista, se involucró a partir de 1955 con el célebre boicot contra el servicio de autobuses en Montgomery, Alabama, que significó la piedra basal en la lucha contra la segregación. El punto culminante fue la marcha a Washington en agosto de 1963, en la que pronunció su discurso más conocido: "Yo tengo un sueño". Dueño de una oratoria poderosa, su prédica a través de la no violencia le valió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Fue asesinado en Memphis, el 4 de abril de 1968. El tercer lunes de enero de cada año, en recuerdo de su nacimiento, en los Estados Unidos es feriado.

1939 - Nacimiento de Célis Pérez

Nace en Buenos Aires el artista plástico Célis Pérez, más conocido por la inversión de su nombre y apellido como Pérez Celis, quien ganó el reconocimiento internacional por una obra expresada tanto en pintura como escultura, muralismo y grabado.

1944 - Sismo en San Juan

Un terremoto de 7,4 grados de magnitud con epicentro a 20 kilometros de la ciudad de San Juan causó unos 10.000 muertos y grandes daños materiales en la capital sanjuanina. Fue el sismo más destructivo de la historia argentina.

1952 - Nacimiento de Skay Bellinson

En la ciudad bonaerense de La Plata nació el guitarrista y compositor Eduardo Federico Beilinson, fundador de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto con su colega Carlos "Indio" Solari.

1970 - Fallecimiento de Azucena Maizani

A los 67 años murió en Buenos Aires la cantante conocida como "la ñata gaucha", quien ganó popularidad por su trabajo en radio y teatro. Dejó grabadas más de 270 canciones.

1981 - Nacimiento de Armando C. Pérez

En la ciudad de Miami, en Florida, Estados Unidos, nació el cantante, compositor y rapero cubano nacionalizado estadounidense Armando Christian Pérez, más conocido como Pitbull. Lleva grabados 12 álbumes y ganado dos premios Grammy. Es el autor del tema musical del Mundial Brasil 2014.

1993 - Salvatore Riina

En la ciudad de Palermo, en Sicilia, Italia, fue detenido el mafioso italiano Salvatore Riina, apodado "la bestia", uno de los miembros más importantes de la Cosa Nostra. Llevaba más de tres décadas prófugo.