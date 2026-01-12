Cómo viajar gratis en colectivos y subtes en enero 2026: esta es la forma

Moverse por Buenos Aires en 2026 no necesariamente implica gastar de más. Durante enero, varias entidades financieras activaron beneficios que permiten viajar gratis -o con reintegros totales- en transporte público, una estrategia que ya se volvió habitual para fomentar pagos digitales.

Estas promociones aplican tanto en subtes como en colectivos y, bien combinadas, pueden significar un ahorro considerable a lo largo del mes. Visa, Naranja X y el Banco Nación encabezan la lista de beneficios activos, con topes que van desde los $5.000 hasta los $20.000 por usuario.

Visa: viajes gratis pagando con el celular

Las tarjetas Visa Débito, Crédito y Prepago emitidas en Argentina ofrecen 100% de reintegro sobre el valor del pasaje en subtes y colectivos. El beneficio tiene un tope mensual de $10.000 por tarjeta y el reintegro se acredita de manera automática entre 20 y 30 días hábiles, según la billetera o el banco.

Para acceder, es necesario asociar la tarjeta Visa Débito o Prepaga a una billetera digital con tecnología NFC, como Apple Pay, Google Pay, MODO Contactless, App Galicia, App BBVA, Personal Pay o BUEPP. El pago se realiza apoyando el celular en el lector, sin usar la SUBE física.

Naranja X: el reintegro más alto del mes

Lanzó una de las promociones más agresivas del verano. Aplica a tarjetas Visa y Mastercard, tanto débito como crédito, y permite obtener 100% de reintegro en transporte público hasta el 31 de enero de 2026, con un tope mensual de $20.000 por tarjeta.

El reintegro se acredita dentro de los 15 días si se usó débito, o en el próximo resumen si fue con crédito. Para aprovecharla, solo hay que agregar la tarjeta Naranja X a Google Pay o Apple Pay y pagar el viaje con el celular.

Banco Nación: viajar gratis pagando con QR

El Banco Nación también se suma con una alternativa distinta: ofrece 100% de reintegro pagando con QR, siempre que se abone desde la app del BNA o desde MODO. El beneficio tiene un tope de $5.000 por usuario y está vigente hasta el 31 de enero.

Si bien el tope es más bajo, puede resultar útil para quienes ya operan con la app del Nación y buscan sumar ahorro sin necesidad de billeteras contactless.

Algunos consejos para aprovechar las promociones para viajar gratis