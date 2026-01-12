Cómo viajar gratis en colectivos y subtes en enero 2026: esta es la forma

Moverse por Buenos Aires en 2026 no necesariamente implica gastar de más. Durante enero, varias entidades financieras activaron beneficios que permiten viajar gratis -o con reintegros totales- en transporte público, una estrategia que ya se volvió habitual para fomentar pagos digitales.
Estas promociones aplican tanto en subtes como en colectivos y, bien combinadas, pueden significar un ahorro considerable a lo largo del mes. Visa, Naranja X y el Banco Nación encabezan la lista de beneficios activos, con topes que van desde los $5.000 hasta los $20.000 por usuario.
Visa: viajes gratis pagando con el celular
Las tarjetas Visa Débito, Crédito y Prepago emitidas en Argentina ofrecen 100% de reintegro sobre el valor del pasaje en subtes y colectivos. El beneficio tiene un tope mensual de $10.000 por tarjeta y el reintegro se acredita de manera automática entre 20 y 30 días hábiles, según la billetera o el banco.
Para acceder, es necesario asociar la tarjeta Visa Débito o Prepaga a una billetera digital con tecnología NFC, como Apple Pay, Google Pay, MODO Contactless, App Galicia, App BBVA, Personal Pay o BUEPP. El pago se realiza apoyando el celular en el lector, sin usar la SUBE física.
Naranja X: el reintegro más alto del mes
Lanzó una de las promociones más agresivas del verano. Aplica a tarjetas Visa y Mastercard, tanto débito como crédito, y permite obtener 100% de reintegro en transporte público hasta el 31 de enero de 2026, con un tope mensual de $20.000 por tarjeta.
El reintegro se acredita dentro de los 15 días si se usó débito, o en el próximo resumen si fue con crédito. Para aprovecharla, solo hay que agregar la tarjeta Naranja X a Google Pay o Apple Pay y pagar el viaje con el celular.
Banco Nación: viajar gratis pagando con QR
El Banco Nación también se suma con una alternativa distinta: ofrece 100% de reintegro pagando con QR, siempre que se abone desde la app del BNA o desde MODO. El beneficio tiene un tope de $5.000 por usuario y está vigente hasta el 31 de enero.
Si bien el tope es más bajo, puede resultar útil para quienes ya operan con la app del Nación y buscan sumar ahorro sin necesidad de billeteras contactless.
Algunos consejos para aprovechar las promociones para viajar gratis
- Elegí una promo principal y no mezcles al azar. Si tenés varias opciones, usá una billetera o tarjeta como “base”. Mezclar sin estrategia puede hacerte perder reintegros por tope mensual.
- Controlá el tope antes de que se consuma. Los reintegros no son ilimitados. Llevá una nota en el celular con cuántos viajes ya hiciste o revisá el historial en la app para no pagar de más cuando se acaba el beneficio.
- Si pasás la tarjeta física o usás SUBE tradicional, perdés el reintegro.
- Tené paciencia: el reintegro no es inmediato. Salvo aclaración expresa, el dinero no vuelve en el acto.
- Usalo para viajes largos o combinados.
- Activá notificaciones en la billetera digital y revisá términos de la promoción en caso de que sea necesario reclamar.