Yanina Latorre se la pudrió a Mariana Brey y contó lo que muchos sospechaban sobre ella: "Es grave"

Yanina Latorre se la pudrió a Mariana Brey y contó lo que muchos sospechaban sobre ella.

La tensión entre Yanina Latorre y Mariana Brey escaló rápidamente luego de que se confirmara el final del ciclo Indomables en C5N. Lo que parecía una simple despedida de fin de año destapó una olla sobre los verdaderos motivos del alejamiento de Brey del canal de noticias.

Yanina no se guardó nada en su programa Sálvese Quien Pueda (SQP) y ratificó la información que había dado horas antes: que la salida no sería tan voluntaria como se dice. "Es grave lo de Mariana Brey. A mí me cuentan que el programa se fue y que estaban pensando que no siga en C5N porque estaba muy libertaria", disparó Latorre, exponiendo una supuesta incomodidad de la señal con la postura política de la panelista.

La respuesta de Brey llegó desde el streaming Bondi Live, donde intentó desdramatizar la situación en diálogo con Ángel de Brito. "Terminó mi programa Indomables el sábado, nos despedimos. Se terminó el ciclo por este año", explicó, y agregó un dato clave para su defensa: "La verdad es que yo en octubre ya había dicho que no podía trabajar más los fines de semana".

Sin embargo, Yanina escuchó el descargo y salió al cruce con los tapones de punta. "Si vos en octubre avisaste que no querías trabajar los sábados, ¿no deberías haber dicho 'este es mi último programa'?", cuestionó con ironía.

La respuesta de Mariana Brey a Yanina Latorre

Sobre la acusación política, Brey se defendió diciendo: "Puede que para algunos, como Yanina u otros, yo tenga una línea más libertaria". Ante esto, Latorre aclaró los tantos para cerrar la polémica: "O entendió mal o no sé qué. Yo nunca dije que ella es demasiado libertaria. Dije que en el canal les parecía que estaba demasiado libertaria", sentenció, dejando en claro que el problema no es su opinión, sino la línea editorial del medio.