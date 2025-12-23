Se conocieron los motivos por los que Mariana Brey se iría de C5N.

El mercado de pases en la televisión argentina ya comenzó y Yanina Latorre encendió la mecha al filtrar información sensible sobre la continuidad de Mariana Brey en C5N.

En su programa Sálvese quien Pueda, por América TV, la conductora aseguró que se vienen cambios drásticos en la señal y explicó que "esta es la típica época del año de los cambios de la tele", donde abundan los "conductores enojados, panelistas, ofertas y llamados", celebrando que "cuando el río suena es hermoso".

Sin embargo, el dato fuerte llegó cuando Latorre detalló lo que sucede con el ciclo de los sábados. Según su información, que aseguró haber chequeado esa misma mañana, en el canal "se terminaban dos programas". Puntualmente, se refirió al de Mariana Brey y Diego Brancatelli, afirmando sin vueltas que "este sábado sería su último programa por bajo rating", ya que, según sus fuentes, "la dupla no funcionó".

Qué pasará con Mariana Brey en Duro de Domar

Pero la conductora de América TV fue más allá y destapó una supuesta interna ideológica en el programa más visto de la señal. Latorre contó que "se está hablando mucho" de que a Brey "también la sacarían de Duro de Domar". ¿El motivo? Según Yanina, "se volvió demasiado libertaria y ya no le aguantan el debate".

La conductora calificó esta posible decisión como "absolutamente injusta" y "raro", argumentando que si "la contratan por libertaria" y para hacer de "contrapunto para hablar con todos ellos que son todos peronchos", no tiene sentido que ahora "la quieran rajar" por esa misma razón. Para cerrar, fue tajante al aclarar que "Duro de Domar no lo levantan", sino que el plan sería que "queda, la sacan a ella".