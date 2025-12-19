Mariana Brey quiso defender a Milei y Julio Bárbaro la humilló en vivo .

Se vivió un momento de máxima tensión en el aire de A la Barbarossa, por Telefe. Mientras el jueves se debatía sobre la situación política y social del país, la panelista Mariana Brey intentó defender la gestión de Javier Milei cuestionando el apoyo popular a la movilización de la CGT. Sin embargo, se encontró con una respuesta lapidaria de Julio Bárbaro que la dejó sin argumentos.

Brey buscó instalar la duda sobre la legitimidad del reclamo, al preguntar con picardía: "¿Qué creés que le pasa hoy a la gente con este tipo de marchas? La sociedad, digo. ¿Las apoya? ¿No las apoya? ¿Está harta?". Lejos de sumarse a la crítica hacia los sindicatos, el histórico analista político le contestó con la realidad del bolsillo: "La sociedad está en salarios debajo del millón de pesos, que es mucha, lo vive como una necesidad de rebeldía".

Bárbaro fue contundente al describir el deterioro de los ingresos bajo el actual gobierno, marcando un récord histórico negativo: "Nunca estuvimos tan bajo en el nivel de ingreso, nunca". Para graficar la desesperación, citó un caso trágico reciente: "Cuando vemos que este muchacho, el granadero, se suicida. Le vemos el sueldo y nos agarramos la cabeza".

El momento más fuerte del cruce llegó cuando el exfuncionario comparó la movilidad social de otras épocas con la decadencia actual, dejando en offside el intento de Brey de despolitizar la protesta. "Yo era un taxista de clase media. Hoy hay médicos de clase baja. Y esa fractura es muy grande", sentenció Bárbaro.

El cierre de Julio Bárbaro

Ante el silencio de la mesa, Bárbaro concluyó validando la manifestación como una válvula de escape ante el ajuste: "Creo que hay una rebeldía que necesita expresarse. No sabemos todavía si esta manifestación es parte de esa rebeldía, pero la necesidad está".