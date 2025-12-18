Julio Bárbaro hizo el análisis que Milei no quería escuchar: "Imagen triste".

El analista político Julio Bárbaro pasó por el canal de streaming Carnaval y lanzó críticas feroces contra el presidente Javier Milei y su equipo económico. Qué dijo.

Con un tono de profunda preocupación, el exfuncionario apuntó directamente contra la ética del oficialismo al referirse al intento del Gobierno de derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto, una maniobra que, si bien fue frenada en la Cámara de Diputados, expuso la ideología de la gestión.

"No se pueden derogar por el Presupuesto dos leyes", sentenció Bárbaro, visiblemente molesto con la estrategia legislativa del oficialismo. Fue allí donde definió a los integrantes del Gobierno con una frase lapidaria: "Son perversos, aman destruir al otro". Para el analista, el modelo libertario no busca construir, sino desmantelar las protecciones sociales básicas.

Bárbaro también trazó un triste paralelismo entre la Argentina actual y sus vecinos, marcando el fin de una era de movilidad social ascendente. "¿Cuál era la diferencia de Argentina con Perú, con Paraguay? La diferencia era que nosotros teníamos clase media y ahora somos un 70% clase baja", lamentó, asegurando que el objetivo económico es que "la gente sea humillada en el salario" al ver que los ingresos no cubren ni lo básico.

Julio Bárbaro hizo el análisis que Milei no quería escuchar: "Imagen triste".

"La destrucción del Estado"

En su análisis histórico, el dirigente peronista marcó un quiebre en la identidad nacional y comparó al gobierno actual con la década del '90. "La Argentina fue Patria hasta el '76. El menemismo es la concepción de la destrucción del Estado para llevárselo en pedazos ellos", explicó, sugiriendo que Milei es la continuación de ese proceso de desguace. Para cerrar, Bárbaro dejó una reflexión amarga sobre el clima social que se vive en el país bajo la administración de La Libertad Avanza: "Es la imagen triste de una sociedad donde nos quitaron la esperanza".