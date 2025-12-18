Christian Petersen: las siete personas más famosas para las que cocinó.

Este jueves por la mañana trascendió un hecho que generó preocupación en el ambiente gastronómico y del espectáculo: la internación de Christian Petersen, que presenta un delicado cuadro de salud. El reconocido chef está en una Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, desde el viernes pasado, luego de haber sido derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Pasadas las 15 horas, un comunicado oficial confirmó que atraviesa un cuadro de falla multiorgánica, con pronóstico reservado y necesidad de atención médica especializada permanente.

Desde luego, esto generó suma preocupación en muchos de sus colegas y amigos, así como también entre aquellos que alguna vez sintonizaron los programas donde supo aparecer o que tuvieron la dicha de probar algunos de sus platos. De entre sus comensales, hay algunos que destacan por su enorme fama, especialmente jefes de estado: desde presidentes hasta reinas.

Las siete personas más famosas para las cuáles cocinó Christian Petersen

Christian Petersen cocinando.

En una entrevista con Infobae, Christian Petersen contó que "en todos estos años que cocinamos con mis hermanos hemos trabajado para casi todos los presidentes" que hubo desde el regreso desde la democracia, así como también "para muchas otras personalidades". Entre ellas, destacó a tres personalidades de gran renombre internacional: Máxima Zorreguieta, la reina consorte de los Países Bajos nacida en Buenos Aires; Barack Obama, cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos; y Xi Jinping, jefe de estado de la República Popular China.

Por otra parte, en una nota con el Diario Clarín hizo hincapié en que supo prepararle platillos tanto a Cristina Kirchner o Carlos Saúl Menem como a Hugo Chávez. Finalmente, en el artículo con el primer medio mencionado, dejó entrever que a la mayoría de los mandatarios latinoamericanos les prestó su servicio durante la Cumbre del Mercosur del 2008 en San Miguel de Tucumán. “Habíamos preparado un menú muy argentino y lo llevamos desde Buenos Aires hasta Tucumán. En la mesa estaban todos los presidentes de los países que integran el Mercosur. Se notaba que se llevaban muy bien y que había un espíritu latinoamericano", dijo al respecto.

Tras ello, se detuvo con una anécdota en particular: "El postre era un flan con dulce de leche y merengue riquísimo. El mozo que les estaba sirviendo la comida me contó, y tengo otras tres o cuatro personas que me lo confirman, que Lula da Silva dijo ‘este postre es fantástico’... ¡y pidió comer otro más! Un genio. Para un cocinero, que en una comida tan seria hablen bien de tu plato, es muy satisfactorio. Ese postre lo seguimos haciendo y ahora lo llamamos ‘Flan de Lula’".