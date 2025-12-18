Lit Killah se prepara para Vorterix: el trapero tocará el 14 de marzo presentando su nuevo EP

Lit Killah llega a Vorterix el 14 de marzo del 2026.

El referente de la escena urbana LIT Killah anuncia su presentación en el Teatro Vorterix el próximo 14 de marzo. El artista subirá al escenario para cantar en vivo Hardrive, su nuevo EP que fue lanzado en diciembre de 2025 y se convirtió en un hito de su carrera por ser el primero lanzado por fuera de su discografía oficial.

Tras sacudir la escena urbana con el lanzamiento sorpresa de este EP llega a Vorterix para desplegar todo el flow que caracteriza a esta nueva etapa. Hardrive reúne seis canciones que habían quedado guardadas, ofreciendo una inmersión profunda en su música y explorando texturas que van desde temas introspectivos hasta himnos de discoteca.

El show promete ser una descarga de energía donde sonará fuerte el primer corte del proyecto, Parking. Este tema, producido por After, es una declaración audaz sobre su éxito y originalidad. El EP que LIT Killah presentará cuenta con un elenco de colaboradores de talla internacional que demuestra su conexión con la escena global.

La trayectoria de Lit Killah es la prueba de su dedicación; desde su adolescencia, cuando se convirtió en una figura clave del rap y el Freestyle, su talento explotó en competencias icónicas como El Quinto Escalón (2016) y El campito Free (donde llegó a semifinales con Duki), viralizando su arte a nivel mundial.

