Despidos por el freno de una importante obra que dependía de Nación.

El gobierno de Javier Milei provocó una fuerte crisis económica con una caída del consumo por la pérdida de poder adquisitivo y la apertura de importaciones, pero también generó fuertes perjuicios con la paralización de la obra pública que generó despidos y problemas para los ciudadanos.

Un ejemplo de esto es el freno de la obra del acueducto San Javier - Tostado, la cual era clave para la infraestructura de Santa Fe porque iba a abastecer de agua potable a San Javier, San Cristóbal y Tostado, con una futura ampliación hacia Villa Minetti.

"Despidieron a los trabajadores, lamentablemente", criticó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico y recalcó en diálogo con Aire de Santa Fe, que "era una obra nacional, que el Gobierno de Milei decidió anularla y pararla por completo".

Los detalles de la obra paralizada por el gobierno de Milei

En ese sentido, detalló que el proyecto se arrojaba como una de las obras hídricas más relevantes del Plan Argentina Grande. Estaba destinada a transformar el acceso al agua potable en el norte de la provincia, ya que preveía abastecer a 124.000 personas de 14 localidades mediante agua de calidad proveniente del Río Paraná.

Este acueducto, contemplaba una extensión total de 330 kilómetros, divididos en siete tramos consecutivos que iba a comenzar con la toma de agua en el Río San Javier desde donde un conducto principal trasladaría el recurso hasta la Planta Potabilizadora.

Dicha planta estaba proyectada al norte de la ciudad de San Javier, donde se realizaría el proceso de tratamiento antes de su distribución hacia el interior provincial.

El agua, una vez potabilizada, iría a lo largo del acueducto a lo largo de nueve estaciones de bombeo, que permitirían su traslado y que beneficiaria con cisternas de almacenamiento a las localidades por donde estaba planificado que pase.

La obra también apuntaba a brindar previsibilidad a una de las zonas más productivas de Santa Fe, fortaleciendo el desarrollo de las PYMES, la agricultura familiar y las actividades lecheras, ganaderas y sojeras, destacaron desde la provincia.

Esta es una de las miles de obras que frenó el gobierno de Javier Milei producto de su plan de "motosierra" en el Estado que no solo afecta a la vida de los vecinos sino que provocó despidos de trabajadores. También afectó a muchas empresas que eran proveedoras y tuvieron que cerrar sus puertas o frenar su producción.