Reprimen otra vez a jubilados y estos denuncian infiltrados

Un operativo conjunto de Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina reprimió otra vez este miércoles a un grupo de jubilados y manifestantes que se acercaron a protestar frente al Congreso, donde se debaten distintos proyectos de ley impulsados por el oficialismo como el Presupuesto 2026, con el que se eliminará el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

Cerca de las 16.30 horas, un grupo de manifestantes que se encontraban en la esquina de Rivadavia y Callao comenzó a agolparse frente a las vallas del operativo de seguridad. Minutos después, camiones hidrantes empezaron a arrojar agua para dispersar la protesta.

Un grupo de jubilados denunció ante los medios presentes que había "infiltrados" durante la clásica protesta que realizan cada miércoles. "Están haciendo quilombo ustedes. Estamos entregando mercadería acá y ustedes vienen a provocar", lanzó un manifestante a uno de los jóvenes que golpeaba las vallas policiales.

En esa línea, el jubilado de 75 años e hincha de Chacarita Juniors que suele estar presente en cada movilización advirtió por la presencia de "un grupo" que llegó para "hacer lío" en la Plaza del Congreso. "Nosotros los jubilados estamos de este lado. Este es un grupo que nunca lo vimos", dijo Carlos Alberto Dawlowfki a C5N.

Desde antes del mediodía, el Ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva dispuso un nuevo importante operativo para rodear el Congreso con vallas para impedir que los manifestantes lleguen al Parlamento.

Cientos de uniformados de la PFA y de la Gendarmería Nacional pertrechados con palos, gases lacrimógenos, gas pimienta, escudos y armas con postas de goma se apostaban sobre Callao y Rivadavia, el epicentro de la convocatoria. También dos carros hidrantes y un nutrido grupo de efectivos motorizados.

"Nosotros nos organizamos perfectamente. Ellos vienen a provocar, no los necesitamos. Cuando no están nos organizamos, marchamos", se quejó una señora por la desproporción del operativo dispuesto para contener la protesta.

Un hombre mayor que estaba cerca del vallado resultó gaseado con gas pimienta y fue atendido en plena vereda por dos médicos. En su pecho, el manifestante lllevaba colgado un cartel que decía: "Este 24 de diciembre vení, brindá y llevate un pan dulce para Navidad". Pese a que el próximo miércoles se celebrará nochebuena, los jubilados ya están convocando a manifestarse de nuevo.