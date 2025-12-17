Baby Etchecopar dijo lo que realmente piensa de Dante Gebel.

No habló de ministros, no habló de partidos y tampoco de internas. Esta vez, “Baby” Etchecopar eligió correrse del mapa político tradicional y decir en voz alta algo que hasta ahora circulaba solo como rumor: que el próximo giro en la Argentina podría venir desde afuera del sistema. Fue desde su editorial en el que puso en centro de la escena al pastor Dante Gebel.

“Creo que viene un cambio en la Argentina muy grande y hay que fogonear a estos pibes, hay que fogonearlos”, lanzó el conductor desde su programa en A24, marcando que el escenario social empieza a mirar a otros referentes, lejos de la dirigencia clásica. Sin vueltas, Baby puso nombre y apellido a esa idea. “Yo creo que picó en punta, lejos, Dante Gebel. Cosa que a mí me encantaría porque lo conozco, porque es un tipo inteligente”, afirmó, dejando a más de uno desconcertado.

El periodista no habló de carisma vacío ni de construcciones mediáticas. Para justificar su mirada, fue directo al impacto real del pastor en el público. “Nadie llega a donde llegó él teniendo 20 millones de reproducciones por ser boludo”, sentenció, fiel a su estilo. “Mi mujer lo fue a ver y el otro día me decía: ‘¿Quién lo apoya a Dante Gebel?’”, contó al aire. Y remató con su propia lectura: “Le dije que todo el mundo lo apoya y estaba ahí. Yo no fui porque tenía que laburar. No estaban los intelectuales que apoyan a Cristina”.

Qué dicen las encuestas de Dante Gebel

En las últimas semanas, Dante Gebel comenzó a aparecer en encuestas como posible figura electoral de cara a 2027, pese a no haber lanzado ninguna candidatura ni contar con estructura política. Su nombre fue incluido en escenarios hipotéticos por su perfil de outsider, una lógica similar a la que rodeó a Javier Milei antes de su salto a la política formal. Según un relevamiento de CB Consultora realizado entre el 9 y el 13 de diciembre, Gebel obtuvo un 1,8% de intención de voto. En la misma medición, Javier Milei alcanzó el 34,9% y Axel Kicillof el 23,5%.