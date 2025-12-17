Presupuesto 2026: uno a uno, quiénes aprobaron que se vote por capítulos y no por artículos

La Cámara de Diputados aprobó que el tratamiento del Presupuesto 2026 se realice por capítulo y no por artículo, con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la UCR. También bloques provinciales de Catamarca, Salta, Misiones, San Juan, Neuquén y Tucumán. Esta decisión permitiría dejar en pie artículos como el 75, que prevé la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

“En Labor Parlamentaria hubo un consenso con el tratamiento de las órdenes. En lo que no hubo consenso es en que la votación en particular se realice capítulo por capítulo. Mi moción es que se realice capítulo por capítulo”, planteó el jefe de bloque de diputados de LLA.

Su moción resultó aprobada con 130 votos afirmativos, 112 negativos y 1 abstención. Al oficialismo lo acompañó el interbloque Fuerza del Cambio (PRO-UCR-MID-Por Santa Cruz) y bloques provinciales que responden a las provincias de Catamarca, Tucumán, San Juan, Misiones, Salta y Neuquén.

Quiénes son los que votaron a favor

