Presupuesto 2026: uno a uno, quiénes aprobaron que se vote por capítulos y no por artículos

La Cámara de Diputados aprobó que el tratamiento del Presupuesto 2026 se realice por capítulo y no por artículo, con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la UCR. También bloques provinciales de Catamarca, Salta, Misiones, San Juan, Neuquén y Tucumán. Esta decisión permitiría dejar en pie artículos como el 75, que prevé la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.
“En Labor Parlamentaria hubo un consenso con el tratamiento de las órdenes. En lo que no hubo consenso es en que la votación en particular se realice capítulo por capítulo. Mi moción es que se realice capítulo por capítulo”, planteó el jefe de bloque de diputados de LLA.
Su moción resultó aprobada con 130 votos afirmativos, 112 negativos y 1 abstención. Al oficialismo lo acompañó el interbloque Fuerza del Cambio (PRO-UCR-MID-Por Santa Cruz) y bloques provinciales que responden a las provincias de Catamarca, Tucumán, San Juan, Misiones, Salta y Neuquén.
Quiénes son los que votaron a favor
- AVILA, FERNANDA Elijo Catamarca Catamarca AFIRMATIVO
- MONGUILLOT, FERNANDO Elijo Catamarca Catamarca AFIRMATIVO
- NOBLEGA, SEBASTIAN Elijo Catamarca Catamarca AFIRMATIVO
- FERNANDEZ, ELIA MARINA Independencia Tucumán AFIRMATIVO
- MEDINA, GLADYS Independencia Tucumán AFIRMATIVO
- NOGUERA, JAVIER Independencia Tucumán AFIRMATIVO
- ARRUA, ALBERTO Innovacion Federal Misiones AFIRMATIVO
- BIELLA, BERNARDO Innovacion Federal Salta AFIRMATIVO
- HERRERA, OSCAR Innovacion Federal Misiones AFIRMATIVO
- OUTES, PABLO Innovacion Federal Salta AFIRMATIVO
- RUIZ, YAMILA Innovacion Federal Misiones AFIRMATIVO
- VANCSIK, DANIEL Innovacion Federal Misiones AFIRMATIVO
- VEGA, YOLANDA Innovacion Federal Salta AFIRMATIVO
- AJMECHET, SABRINA La Libertad Avanza C.A.B.A. AFIRMATIVO
- ALMENA, CARLOS ALBERTO La Libertad Avanza San Luis AFIRMATIVO
- ALMIRON, LISANDRO La Libertad Avanza Corrientes AFIRMATIVO
- ANDREUSSI, BARBARA La Libertad Avanza Jujuy AFIRMATIVO
- ANSALONI, PABLO La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- ARABIA, DAMIAN La Libertad Avanza C.A.B.A. AFIRMATIVO
- AVICO, BELEN La Libertad Avanza Córdoba AFIRMATIVO
- BASUALDO, ATILIO La Libertad Avanza Formosa AFIRMATIVO
- BECERRA, MONICA La Libertad Avanza San Luis AFIRMATIVO
- BENEDIT, BELTRAN La Libertad Avanza Entre Ríos AFIRMATIVO
- BENEGAS LYNCH, BERTIE La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- BONACCI, ROCIO La Libertad Avanza Santa Fe AFIRMATIVO
- BONGIOVANNI, ALEJANDRO La Libertad Avanza Santa Fe AFIRMATIVO
- BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza Córdoba AFIRMATIVO
- BRIZUELA, ADRIAN La Libertad Avanza Catamarca AFIRMATIVO
- BRUNO, ELIANA La Libertad Avanza Salta AFIRMATIVO
- CAMPERO, MARIANO La Libertad Avanza Tucumán AFIRMATIVO
- CARRANCIO, ALEJANDRO La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- CASTELNUOVO, GISELLE La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- CHICONI, ABEL La Libertad Avanza San Juan AFIRMATIVO
- CORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza Mendoza AFIRMATIVO
- DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza Santa Fe AFIRMATIVO
- EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza C.A.B.A. AFIRMATIVO
- FARGOSI, ALEJANDRO La Libertad Avanza C.A.B.A. AFIRMATIVO
- FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza C.A.B.A. AFIRMATIVO
- FIGLIUOLO, SERGIO La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- FLORES, MARIA GABRIELA La Libertad Avanza Salta AFIRMATIVO
- FRIAS, MAIRA La Libertad Avanza Chubut AFIRMATIVO
- GALLARDO, MARIA VIRGINIA La Libertad Avanza Corrientes AFIRMATIVO
- GARCIA, ALVARO La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza Chaco AFIRMATIVO
- GIUDICI, SILVANA La Libertad Avanza C.A.B.A. AFIRMATIVO
- GOITIA, ROSARIO La Libertad Avanza Chaco AFIRMATIVO
- GONZALES, ALFREDO La Libertad Avanza Jujuy AFIRMATIVO
- GONZALEZ ESTEVARENA, MARIA LUISA La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- GRUBER, MAURA La Libertad Avanza Misiones AFIRMATIVO
- GUZMAN, JAIRO La Libertad Avanza Santa Cruz AFIRMATIVO
- HARTFIELD, DIEGO La Libertad Avanza Misiones AFIRMATIVO
- HOLZMAN, PATRICIA La Libertad Avanza C.A.B.A. AFIRMATIVO
- HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza Tucumán AFIRMATIVO
- HUMENUK, GLADYS La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- IBAÑEZ, MARIA CECILIA La Libertad Avanza Córdoba AFIRMATIVO
- LAUMANN, ANDRES ARIEL La Libertad Avanza Entre Ríos AFIRMATIVO
- LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- LEONE, ANDRES La Libertad Avanza C.A.B.A. AFIRMATIVO
- LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza Mendoza AFIRMATIVO
- LLUCH, ENRIQUE La Libertad Avanza Córdoba AFIRMATIVO
- LONGO, JOHANNA SABRINA La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- MACYSZYN, LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- MARTINEZ, ALVARO La Libertad Avanza Mendoza AFIRMATIVO
- MAYORAZ, NICOLAS La Libertad Avanza Santa Fe AFIRMATIVO
- METRAL ASENSIO, JULIETA La Libertad Avanza Mendoza AFIRMATIVO
- MOLINUEVO, SOLEDAD La Libertad Avanza Tucumán AFIRMATIVO
- MONDACA, SOLEDAD La Libertad Avanza Neuquén AFIRMATIVO
- MONTENEGRO, GUILLERMO La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- MONTENEGRO, JUAN PABLO La Libertad Avanza Santa Fe AFIRMATIVO
- MORCHIO, FRANCISCO La Libertad Avanza Entre Ríos AFIRMATIVO
- MORENO OVALLE, JULIO La Libertad Avanza Salta AFIRMATIVO
- MUÑOZ, GABRIELA LUCIANA La Libertad Avanza Neuquén AFIRMATIVO
- NIVEYRO, MIRIAM La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- OJEDA, JOAQUIN La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- PAREJA, SEBASTIAN La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- PATIÑO BRIZUELA, MARCOS La Libertad Avanza Córdoba AFIRMATIVO
- PAULI, SANTIAGO La Libertad Avanza Tierra del Fuego AFIRMATIVO
- PELLEGRINI, AGUSTIN La Libertad Avanza Santa Fe AFIRMATIVO
- PELLI, FEDERICO AGUSTIN La Libertad Avanza Tucumán AFIRMATIVO
- PELUC, JOSE La Libertad Avanza San Juan AFIRMATIVO
- PETRI, LUIS La Libertad Avanza Mendoza AFIRMATIVO
- PETROVICH, MARIA LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- PICAT, LUIS ALBINO La Libertad Avanza Córdoba AFIRMATIVO
- PONCE, MARIA CELESTE La Libertad Avanza Córdoba AFIRMATIVO
- QUINTAR, MANUEL La Libertad Avanza Jujuy AFIRMATIVO
- RAVERA, VALENTINA La Libertad Avanza Santa Fe AFIRMATIVO
- RAVIER, ADRIAN La Libertad Avanza La Pampa AFIRMATIVO
- RAZZINI, VERONICA La Libertad Avanza Santa Fe AFIRMATIVO
- REICHARDT, KAREN La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- RIESCO, GASTON La Libertad Avanza Neuquén AFIRMATIVO
- ROCA, GONZALO La Libertad Avanza Córdoba AFIRMATIVO
- RODRIGUEZ MACHADO, LAURA ELENA La Libertad Avanza Córdoba AFIRMATIVO
- RODRIGUEZ, MIGUEL La Libertad Avanza Tierra del Fuego AFIRMATIVO
- SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- SANTURIO, SANTIAGO La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- SOLDANO, LAURA La Libertad Avanza Córdoba AFIRMATIVO
- TOMASSONI, YAMILE La Libertad Avanza Santa Fe AFIRMATIVO
- TORRES, RUBEN DARIO La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- TOURNIER, JOSE FEDERICO La Libertad Avanza Corrientes AFIRMATIVO
- TREFFINGER, CESAR La Libertad Avanza Chubut AFIRMATIVO
- URIEN, HERNAN La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- VASQUEZ, PATRICIA La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- VERA, ANDREA FERNANDA La Libertad Avanza Buenos Aires AFIRMATIVO
- VILLAVERDE, LORENA La Libertad Avanza Rio Negro AFIRMATIVO
- VISCONTI, GINO La Libertad Avanza La Rioja AFIRMATIVO
- ZAPATA, CARLOS RAUL La Libertad Avanza Salta AFIRMATIVO
- MAUREIRA, KARINA La Neuquinidad Neuquén AFIRMATIVO
- FALCONE, EDUARDO MID Buenos Aires AFIRMATIVO
- ZAGO, OSCAR MID C.A.B.A. AFIRMATIVO
- GARRIDO, JOSE LUIS Por Santa Cruz Santa Cruz AFIRMATIVO
- ARDOHAIN, MARTIN Pro La Pampa AFIRMATIVO
- BIANCHETTI, EMMANUEL Pro Misiones AFIRMATIVO
- DE ANDREIS, FERNANDO Pro C.A.B.A. AFIRMATIVO
- DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro Buenos Aires AFIRMATIVO
- FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro C.A.B.A. AFIRMATIVO
- FINOCCHIARO, ALEJANDRO Pro Buenos Aires AFIRMATIVO
- FREGONESE, ALICIA Pro Entre Ríos AFIRMATIVO
- GIAMPIERI, ANTONELA Pro C.A.B.A. AFIRMATIVO
- GONZALEZ, ALVARO Pro C.A.B.A. AFIRMATIVO
- RITONDO, CRISTIAN A. Pro Buenos Aires AFIRMATIVO
- SANCHEZ WRBA, JAVIER Pro Buenos Aires AFIRMATIVO
- YEZA, MARTIN Pro Buenos Aires AFIRMATIVO
- JAIME QUIROGA, CARLOS GUSTAVO Produccion Y Trabajo San Juan AFIRMATIVO
- PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA Produccion Y Trabajo San Juan AFIRMATIVO
- AGUERO, GUILLERMO CESAR Ucr - Union Civica Radical Chaco AFIRMATIVO
- CIPOLINI, GERARDO Ucr - Union Civica Radical Chaco AFIRMATIVO
- GONZALEZ, DIOGENES IGNACIO Ucr - Union Civica Radical Corrientes AFIRMATIVO
- NIERI, LISANDRO Ucr - Union Civica Radical Mendoza AFIRMATIVO
- SCHNEIDER, DARIO Ucr - Union Civica Radical Entre Ríos AFIRMATIVO
- VERASAY, PAMELA FERNANDA Ucr - Union Civica Radical Mendoza AFIRMATIVO
Quiénes se abstuvieron o se ausentaron
- BANFI, KARINA Adelante Buenos Aires Buenos Aires ABSTENCION
- DE LA SOTA, NATALIA Defendamos Cordoba Córdoba AUSENTE
- TORTORIELLO, ANIBAL La Libertad Avanza Rio Negro AUSENTE
- GONZALEZ, GERARDO GUSTAVO Pais Federal Formosa AUSENTE
- LOUSTEAU, MARTIN Provincias Unidas C.A.B.A. AUSENTE
- ANDINO, CRISTIAN Union Por La Patria San Juan AUSENTE
- AVEIRO, MARTIN Union Por La Patria Mendoza AUSENTE
- CAMPITELLI, CELIA Union Por La Patria Santiago del Estero AUSENTE
- DAIVES, RICARDO Union Por La Patria Santiago del Estero AUSENTE
- GOMEZ, JOSE Union Por La Patria Santiago del Estero AUSENTE
- LUQUE, JUAN PABLO Union Por La Patria Chubut AUSENTE
- TAILHADE, RODOLFO Union Por La Patria Buenos Aires AUSENTE
- TITA, PAULO AGUSTIN Union Por La Patria Tierra del Fuego AUSENTE