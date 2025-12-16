El Gobierno amplía el RIGI a medida de Vaca Muerta

El Gobierno Nacional ampliará el alcance del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) a los proyectos de producción de petróleo y gas en el país, que hasta el momento no están incluidos en el esquema de beneficios impositivos y cambiarios. Se trata de la ampliación del RIGI hacia las inversiones en upstream, tal como se conoce en el sector petrolero a los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

Hasta el momento, el RIGI contemplaba proyectos de infraestructura energética (gasoductos, oleoductos, instalaciones, entre otras), pero no las inversiones en producción de petróleo y gas, que incluye perforaciones de pozos. Es un plan a medida de Vaca Muerta, que permitirá -en los papeles- atraer nuevos flujo de capitales del sector petrolero, pero del segmento de producción de petróleo y gas no convencional. La medida apunta fuertemente a beneficiar a las inversiones en Vaca Muerta para aumentar la producción y que la Argentina cuente con volúmenes de hidrocarburos para exportar.

El anuncio se complementa con otra medida relevante que el gobierno acaba de hacer para la industria petrolera, como fue la quita de las retenciones a las exportaciones para la producción convencional (no Vaca Muerta) de petróleo.

El anuncio corrió por cuenta del coordinador de Energía y Minería, Daniel González, que presentó la medida en el Día del Petróleo, el evento realizado en el hotel Sheraton de Retiro y que reúne todos los fines de año a los principales popes de la industria petrolera.

Las petroleras y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, venían manifestando la incorporación del upstream desde que se anunció el RIGI durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. “Es un incentivo para la producción adicional que se necesita. Ya tiene el visto bueno del ministro Caputo. Es un cambio de paradigma importante para la industria”, indicó González, ante la mirada de decenas de petroleros.

También servirá como cobertura para la industria ante el escenario de precios bajos a nivel internacional del barril de petróleo que se proyecta para 2026. Este año el barril de petróleo se ubicó principalmente en la franja de los 60 a 65 dólares. En enero cotizaba más de 80 dólares. La caída del precio es una señal negativa para la industria. Para el próximo año las proyecciones de las consultoras internacionales ubican al precio del petróleo en los 55 dólares por barril.

Formalmente el régimen de incentivos fiscales, impositivos y cambiarios por 30 años para inversiones mayores a los US$ 200 millones termina a mitad del próximo año. Pero, seguramente, el Gobierno extenderá el plazo un año más, tal como lo permite la Ley Bases aprobada en el Congreso en julio de 2024.

Vaca Muerta

De fondo, lo que el gobierno va a incorporar al RIGI son las inversiones de la industria petrolera para incrementar la producción y, en consecuencia, las exportaciones de crudo y gas no convencional de Vaca Muerta. Los proyectos de exportación de petróleo y de Gas Natural Licuado (GNL) requieren de oleoductos y gasoductos que se están construyendo y que estarán dedicados exclusivamente a los proyectos de exportación.

Pero, también, se necesita incrementar la producción hidrocarburífera para llenar los nuevos caños y poder concretar los envíos al exterior. El RIGI ampliado ahora para el upstream es una señal del gobierno de Javier Milei en esta dirección.