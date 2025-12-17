La receta fácil y económica del postre ensamblado bombón para Navidad.

Si estás buscando un postre rendidor, económico y sin complicaciones para sumar a la mesa de Navidad, el ensamblado bombón aparece como una de esas recetas infalibles que nunca fallan. No lleva cocción, se arma por capas y combina sabores clásicos que gustan a todos como el chocolate, dulce de leche, crema y vainillas. Además, se puede preparar con varias horas de anticipación, un plus clave en medio del ritmo de las Fiestas.

El postre ensamblado bombón es una opción fácil y económica para las Fiestas.

Cómo es la receta del postre ensamblado bombón

La base de este postre es una crema de chocolate intensa y bien untuosa, que se logra al mezclar chocolate semiamargo derretido con dulce de leche y un chorrito de ron, apenas para realzar el sabor. A eso se le suma una crema chantilly suave, perfumada con vainilla, que aporta ligereza y equilibra la dulzura.

Ingredientes

(Rinde 10–12 porciones, fuente de 22 x 17 cm)

500 g de dulce de leche común.

200 g de chocolate semiamargo.

Un chorrito de ron.

500 ml de crema de leche.

100 g de azúcar.

Esencia de vainilla.

2 paquetes de vainillas.

Leche chocolatada (cantidad necesaria).

El paso a paso para armar el postre ensamblado bombón

El armado es simple y rápido. Las vainillas, apenas humedecidas en leche chocolatada, forman la primera capa en la fuente. Luego se alternan capas de la crema de chocolate, más vainillas y crema chantilly, hasta completar el molde. El cierre ideal es una capa generosa de crema, que se puede decorar con hilos o trocitos de chocolate para darle un toque más festivo.

Después de armado, el secreto está en el reposo. Unas tres horas de heladera permiten que el postre tome cuerpo, se asiente bien y se pueda cortar prolijo al momento de servir. El resultado es una textura suave, bien definida y con sabor a mesa dulce clásica, de esas que siempre se repiten.

Como todo postre ensamblado, admite variantes. El ron se puede reemplazar por licor de café o eliminarse para una versión sin alcohol, y si se busca un perfil más intenso, se puede sumar cacao amargo a la leche donde se remojan las vainillas. Bien tapado, se conserva en la heladera hasta 48 horas, lo que lo convierte en una opción práctica y segura para organizar con tiempo las celebraciones.