Postre económico y rendidor para esta Navidad: de vainillas, coco y dulce de leche, muy fácil de preparar.

Esta receta navideña de postre de vainillas, coco y dulce de leche es una de las más sencillas para hacer un postre delicioso, que rinda para toda la familia y que sea económico. Sin dudas, va a hacer que te luzcas esta Navidad.

Si ya no sabés qué postre llevar para compartir en familia y te cansaste de los típicos duraznos en lata, o de las tortas complejas de preparar y con ingredientes caros, esta te va a encantar. Se prepara a base de vainillas, coco rallado y dulce de leche. Además, no lleva horno y queda como torta fría.

La receta fue compartida por Ailu Tokman, creadora de recetas en sus redes sociales. "Lo hacés en 10 minutos, literal. Lo mandás al frío y después... te lo comés a cucharadas feliz. No es lo típico, pero es fácil, rico y 100% aprobado por todos en casa", aseguró.

Receta de postre de vainillas, coco y dulce de leche para hacer en Navidad

Ingredientes

12 vainillas

Coco rallado (cantidad necesaria)

Leche para remojar

330 ml de crema para batir

2 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de coco rallado

1 chorrito de esencia de vainilla

Dulce de leche colonial para decorar

Garrapiñada para decorar

Preparación