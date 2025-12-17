Esta receta navideña de postre de vainillas, coco y dulce de leche es una de las más sencillas para hacer un postre delicioso, que rinda para toda la familia y que sea económico. Sin dudas, va a hacer que te luzcas esta Navidad.
Si ya no sabés qué postre llevar para compartir en familia y te cansaste de los típicos duraznos en lata, o de las tortas complejas de preparar y con ingredientes caros, esta te va a encantar. Se prepara a base de vainillas, coco rallado y dulce de leche. Además, no lleva horno y queda como torta fría.
La receta fue compartida por Ailu Tokman, creadora de recetas en sus redes sociales. "Lo hacés en 10 minutos, literal. Lo mandás al frío y después... te lo comés a cucharadas feliz. No es lo típico, pero es fácil, rico y 100% aprobado por todos en casa", aseguró.
Receta de postre de vainillas, coco y dulce de leche para hacer en Navidad
Ingredientes
-
12 vainillas
-
Coco rallado (cantidad necesaria)
-
Leche para remojar
-
330 ml de crema para batir
-
2 cucharadas de azúcar
-
2 cucharadas de coco rallado
-
1 chorrito de esencia de vainilla
-
Dulce de leche colonial para decorar
-
Garrapiñada para decorar
Preparación
-
Remojar las vainillas en leche. Luego, pasarlas por el coco rallado.
-
Llevarlas a una fuente, una al lado de la otra, para formar la base.
-
En otro recipiente, preparar la crema de coco mezclando la crema para batir, las 2 cucharadas de azúcar, las 2 cucharadas de coco rallado, la esencia de vainilla y mezclar todo muy bien.
-
Arriba de la base de vainillas, formar una capa de dulce de leche con la ayuda de una espátula. Arriba, ponerle la crema que preparaste.
-
Arriba, hacé una segunda capa de vainillas seguida por la de dulce de leche y la de crema, y así hasta llenar la fuente.
-
Arriba del todo, decorar con garrapiñada.
-
¡Listo! Llevar a la heladera hasta que quede bien frío.