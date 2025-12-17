EN VIVO
Postre económico y rendidor para esta Navidad: de vainillas, coco y dulce de leche, muy fácil de preparar

Así es como podés preparar un postre delicioso para esta Navidad: de vainillas, coco y dulce de leche. Rinde para varias personas, es económico y muy fácil de hacer.

17 de diciembre, 2025 | 11.58

Esta receta navideña de postre de vainillas, coco y dulce de leche es una de las más sencillas para hacer un postre delicioso, que rinda para toda la familia y que sea económico. Sin dudas, va a hacer que te luzcas esta Navidad.

Si ya no sabés qué postre llevar para compartir en familia y te cansaste de los típicos duraznos en lata, o de las tortas complejas de preparar y con ingredientes caros, esta te va a encantar. Se prepara a base de vainillas, coco rallado y dulce de leche. Además, no lleva horno y queda como torta fría.

La receta fue compartida por Ailu Tokman, creadora de recetas en sus redes sociales. "Lo hacés en 10 minutos, literal. Lo mandás al frío y después... te lo comés a cucharadas feliz. No es lo típico, pero es fácil, rico y 100% aprobado por todos en casa", aseguró.

Receta de postre de vainillas, coco y dulce de leche para hacer en Navidad

Ingredientes

  • 12 vainillas 

  • Coco rallado (cantidad necesaria)

  • Leche para remojar

  • 330 ml de crema para batir

  • 2 cucharadas de azúcar

  • 2 cucharadas de coco rallado

  • 1 chorrito de esencia de vainilla

  • Dulce de leche colonial para decorar

  • Garrapiñada para decorar

Preparación

  1. Remojar las vainillas en leche. Luego, pasarlas por el coco rallado.

  2. Llevarlas a una fuente, una al lado de la otra, para formar la base.

  3. En otro recipiente, preparar la crema de coco mezclando la crema para batir, las 2 cucharadas de azúcar, las 2 cucharadas de coco rallado, la esencia de vainilla y mezclar todo muy bien.

  4. Arriba de la base de vainillas, formar una capa de dulce de leche con la ayuda de una espátula. Arriba, ponerle la crema que preparaste.

  5. Arriba, hacé una segunda capa de vainillas seguida por la de dulce de leche y la de crema, y así hasta llenar la fuente.

  6. Arriba del todo, decorar con garrapiñada.

  7. ¡Listo! Llevar a la heladera hasta que quede bien frío.

