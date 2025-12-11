Existe una receta de postre para hacer esta Navidad que es muy fácil de hacer y queda deliciosa. Se trata de un arrollado de frutos rojos con crema, un postre que además de ser muy sabroso y original, es rendidor para compartir en familia.
Los arrollados navideños suelen prepararse en formato salado para la cena, con la típica masa de pionono. Esta receta propone algo diferente: hacer un arrollado a base de vainillas y rellenarlo con crema Chantilly, frutillas, arándanos y frambuesas.
La receta fue compartida por la cuenta de TikTok Verdulería de Gabi, quien se encarga de compartir diferentes recetas ricas y frutales. Es un postre muy fácil de preparar que seguramente se lleve todos los halagos si lo preparás para tus seres queridos. Si no tenés frutos rojos, podés usar solamente frutillas o reemplazar por la fruta que quieras, como duraznos.
Receta de arrollado de crema y frutos rojos para esta Navidad
Ingredientes
-
Papel film
-
Una manga
-
20 galletas de vainillas
-
500 ml de leche
-
500 ml de crema de leche
-
Dulce de leche (cantidad necesaria)
-
400 gr de frutos rojos (mix de frambuesa, frutilla y arándano)
-
50 gr de azúcar (o el endulzante que más te guste)
-
Azúcar impalpable (opcional, cantidad a gusto) para decorar
Preparación
-
Poné papel film sobre una fuente bien estirado para colocar las vainillas arriba.
-
Mojá las vainillas en la leche. Una vez remojadas, colocalas una al lado de la otra. Cubrilas con el papel film.
-
Dejar reposar por 30 minutos.
-
En otro bowl, mezclar la crema de leche con el azúcar o endulzante. Reservá un poquito de esta crema para usar después. Batí bien, a punto nieve.
-
Retirá el film de las galletitas y esparcí muy bien la crema con la ayuda de una espátula.
-
Meté el dulce de leche adentro de la manga y colocá una tira de dulce de leche a lo largo de las galletas.
-
Alrededor del dulce de leche, colocá los frutos rojos (previamente lavados y cortados).
-
Con mucho cuidado, agarrá los extremos de las galletitas y doblalas en forma tubular para formar el arrolado. Cubrí el rollo con el film que quedó debajo.
-
Llevalo a la heladera durante 1 hora.
-
Retirá el plástico, espolvoreá con azúcar imaplable (opcional) y decorá con más crema de leche y frutos rojos.
-
¡Listo!