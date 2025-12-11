EN VIVO
Receta de postre fácil para esta Navidad: arrollado de frutos rojos con crema, delicioso y rendidor

Así es como podés preparar un arrollado relleno de frutillas, arándanos y frambuesas para esta Navidad. 

11 de diciembre, 2025 | 15.05

Existe una receta de postre para hacer esta Navidad que es muy fácil de hacer y queda deliciosa. Se trata de un arrollado de frutos rojos con crema, un postre que además de ser muy sabroso y original, es rendidor para compartir en familia.

Los arrollados navideños suelen prepararse en formato salado para la cena, con la típica masa de pionono. Esta receta propone algo diferente: hacer un arrollado a base de vainillas y rellenarlo con crema Chantilly, frutillas, arándanos y frambuesas.

La receta fue compartida por la cuenta de TikTok Verdulería de Gabi, quien se encarga de compartir diferentes recetas ricas y frutales. Es un postre muy fácil de preparar que seguramente se lleve todos los halagos si lo preparás para tus seres queridos. Si no tenés frutos rojos, podés usar solamente frutillas o reemplazar por la fruta que quieras, como duraznos.

Receta de arrollado de crema y frutos rojos para esta Navidad

Ingredientes

  • Papel film

  • Una manga

  • 20 galletas de vainillas

  • 500 ml de leche 

  • 500 ml de crema de leche

  • Dulce de leche (cantidad necesaria)

  • 400 gr de frutos rojos (mix de frambuesa, frutilla y arándano)

  • 50 gr de azúcar (o el endulzante que más te guste)

  • Azúcar impalpable (opcional, cantidad a gusto) para decorar

Preparación

  1. Poné papel film sobre una fuente bien estirado para colocar las vainillas arriba.

  2. Mojá las vainillas en la leche. Una vez remojadas, colocalas una al lado de la otra. Cubrilas con el papel film.

  3. Dejar reposar por 30 minutos.

  4. En otro bowl, mezclar la crema de leche con el azúcar o endulzante. Reservá un poquito de esta crema para usar después. Batí bien, a punto nieve.

  5. Retirá el film de las galletitas y esparcí muy bien la crema con la ayuda de una espátula.

  6. Meté el dulce de leche adentro de la manga y colocá una tira de dulce de leche a lo largo de las galletas.

  7. Alrededor del dulce de leche, colocá los frutos rojos (previamente lavados y cortados).

  8. Con mucho cuidado, agarrá los extremos de las galletitas y doblalas en forma tubular para formar el arrolado. Cubrí el rollo con el film que quedó debajo.

  9. Llevalo a la heladera durante 1 hora.

  10. Retirá el plástico, espolvoreá con azúcar imaplable (opcional) y decorá con más crema de leche y frutos rojos.

  11. ¡Listo!

