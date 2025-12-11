Receta de postre fácil para esta Navidad: arrollado de frutos rojos con crema, delicioso y rendidor.

Existe una receta de postre para hacer esta Navidad que es muy fácil de hacer y queda deliciosa. Se trata de un arrollado de frutos rojos con crema, un postre que además de ser muy sabroso y original, es rendidor para compartir en familia.

Los arrollados navideños suelen prepararse en formato salado para la cena, con la típica masa de pionono. Esta receta propone algo diferente: hacer un arrollado a base de vainillas y rellenarlo con crema Chantilly, frutillas, arándanos y frambuesas.

La receta fue compartida por la cuenta de TikTok Verdulería de Gabi, quien se encarga de compartir diferentes recetas ricas y frutales. Es un postre muy fácil de preparar que seguramente se lleve todos los halagos si lo preparás para tus seres queridos. Si no tenés frutos rojos, podés usar solamente frutillas o reemplazar por la fruta que quieras, como duraznos.

Receta de arrollado de crema y frutos rojos para esta Navidad

Ingredientes

Papel film

Una manga

20 galletas de vainillas

500 ml de leche

500 ml de crema de leche

Dulce de leche (cantidad necesaria)

400 gr de frutos rojos (mix de frambuesa, frutilla y arándano)

50 gr de azúcar (o el endulzante que más te guste)

Azúcar impalpable (opcional, cantidad a gusto) para decorar

Preparación