Mariana Brey defendió la reforma laboral y Georgina Barbarossa la ubicó en vivo: "Mi amor..."

Mariana Brey defendió la reforma laboral y Georgina Barbarossa le dijo lo que todos piensan.

Mariana Brey defendió la reforma laboral y Georgina Barbarossa la frenó en seco. Todo se dio al aire de A la Barbarossa, programa que se emite por Telefe.

"Hay gente que necesita trabajar horas extras porque el salario no le alcanza. Se eliminan las horas extras, se hace el famoso banco de horas. Las horas que hacés extras, no te las pagan más", exclamó Diego Brancatelli, esperando la respuesta de Mariana Brey.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ese momento, Mariana Brey se fue al pasto y exclamó: "¿Sabés lo que me parece? Eso se llama libertad. Eso se llama libertad". Ni bien oyó lo que dijo su panelista, Georgina Barbarossa la interrumpió para aclararle la situación.

"Te las van sumando, día siguiente te las descuentan. Fantástico mi amor, pero hay mucha gente que hace horas extras porque el sueldo básico no les alcanza", le respondió Georgina Barbarossa a Mariana Brey, quien intentó defenderse diciendo: "Perfecto, tendrá que mejorar el sueldo básico. Y esto es el debate, esto es el debate. Mejorará el sueldo básico".