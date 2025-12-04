Marcela Feudale le puso los puntos a Mariana Brey y la humilló en vivo: "Te jodió mucho".

Un debate sobre el respeto institucional y el machismo en el Congreso derivó en un escándalo en la pantalla de C5N. Mientras se analizaba el repudiable comentario sexual de un diputado radical durante la jura de una legisladora, Mariana Brey sorprendió a todos al bajarle el precio a la agresión verbal.

La discusión subió de temperatura cuando Brey intentó justificar las palabras del diputado Gerardo Cipolini. "No es para tanto", soltó la panelista, desatando la furia de Feudale. La locutora le recordó su reacción ante el caso de Juan Ameri: "Cuando fue lo de la teta te jodió mucho". Brey intentó diferenciarse alegando que aquello era "un diputado teniendo sexo", mientras que esto era solo un dicho. Fue allí donde Mariana Brey lanzó la frase que generó más polémica: "Me encuentro defendiendo al mundo masculino, cosa que habla muy bien de mí. ¿Qué querés que te diga?".

Ante la incredulidad de Pablo Duggan, quien le preguntó si no le parecía grave, Brey insistió en normalizar el acoso verbal en el recinto. "¿Cómo me va a parecer grave que un tipo diga 'uy qué buena que está'? Es un comentario", sostuvo. Para la periodista, el único error fue que "se le haya escapado" cerca de un micrófono, tildándolo solo de "improvisado".

Para rematar su defensa, minimizó los repudiables dichos: "¿Dónde está la gravedad? ¿Tocó una teta? ¿Tocó una cola?".

La respuesta letal de Feudale

Harta de la justificación de su compañera, Marcela Feudale apeló al sarcasmo para exponer lo absurdo de permitir esos comportamientos en una institución democrática. "¿En la Cámara de Diputados? Qué genial. O sea, ya está. Hagamos una pileta, un pool", sentenció, dejando en evidencia que, para Brey, el Congreso puede convertirse en cualquier cosa.