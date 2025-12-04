Laudelina Peña y los rumores sobre una carta con la verdad sobre el caso Loan: "Maliciosos"

Desde hace algunos días comenzaron a circular rumores alrededor del caso Loan Danilo Peña y una posible resolución. En primer lugar, con el rastrillaje de cuatro lagunas en las inmediaciones de la casa de la abuela Catalina -aunque todas dieron resultados negativos- y ahora, a pesar de desconocerse el origen real de la versión, tanto en medios como en redes, se aseguró que Laudelina Peña, tía del niño, había escrito una carta en la cárcel contando toda la verdad en relación a la desaparición.

Dada la repercusión mediática del caso y el interés genuino de las personas por saber qué pasó con el pequeño Loan, los rumores rápidamente comenzaron a generar una gran expectativa, que logró poner toda la atención sobre Laudelina. Ahora sin embargo, la abogada de la mujer negó que existiera tal documento.

La presunta carta de Laudelina Peña donde cuenta la verdad del caso

Mónica Chirivin, la abogada de Laudelina Peña, habló de los versiones que circularon en los últimos días en relación a una supuesta carta que había escrito su defendida, donde explicaba lo que sucedió aquel fatídico día en el que Loan desapareció.

Ante los medios, Chirivin negó categóricamente que existiera una carta de ese tipo y aseguró que se trata de rumores "maliciosos” que ilusionan a la familia. Además, cuando le consultaron si Laudelina sabía sobre estas versiones, la abogada contó que la detenida “está al tanto de todo lo que pasa en la causa", porque "cada paso que se da, se lo comunico”.

El operativo de seguridad para trasladar a Laudelina a un centro de salud

Debido a un problema en la vista, autorizaron la salida de Laudelina Peña del penal donde se encuentra detenida para dirigirse a un control oftalmológico en un centro de salud de Mendoza.

Según explicaron las autoridades, la cárcel donde se está alojando la tía de Loan no cuenta con un especialista que pueda tratar su condición y por ello se ordenó la visita a la clínica oftalmológica.

En la brevedad, Laudelina será trasladada desde el Complejo Penitenciario Federal N°6 de Luján de Cuyo bajo estrictas medidas de seguridad. La abogada de la mujer solicitó a la Justicia Federal un refuerzo en el operativo de traslado para evitar cualquier tipo de contacto entre su defendida y personas en el exterior del penal, previniendo así eventuales represalias. Su pedido a la Justicia fue acatado por las autoridades pertinentes.

Según trascendió, en esa línea Laudelina “estará aislada y fuertemente custodiada”. Por motivos de seguridad, no se divulgó a cuál centro médico se dirigirá la tía de Loan, pero una vez finalizada la atención deberá regresar al penal para continuar desde allí el tratamiento que se le pueda llegar a indicar.