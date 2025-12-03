Expo IPF 2025: Formosa vivirá tres días de ciencia, innovación y soluciones tecnológicas pensadas por estudiantes de la provincia

El Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” realizará desde este miércoles 3 y hasta el viernes 5 la “Expo IPF 2025”, una muestra académica y tecnológica en la que estudiantes de cuatro Tecnicaturas Superiores presentarán sus proyectos finales. La actividad tendrá lugar en la sede del IPF, ubicada en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación (PCTI), sobre la Ruta Nacional 81, a unos 16 kilómetros de la ciudad de Formosa.

La exposición reunirá los desarrollos de las Tecnicaturas Superiores en Química Industrial (TSQI), Telecomunicaciones (TST), Mecatrónica (TSM) y Desarrollo de Software Multiplataforma (TSDSM), con propuestas que abarcan desde soluciones para el uso eficiente del agua y el cuidado del ambiente hasta proyectos de software orientados a la educación, la administración pública y la gestión de servicios.

La Expo IPF 2025 se abrirá formalmente este miércoles a las 9, con las palabras de bienvenida del director del Instituto, Horacio Gorostegui. Luego comenzará la primera ronda de presentaciones, a cargo de estudiantes de Química Industrial y Mecatrónica. Entre los proyectos de esta jornada se destacan “Desalinización del agua para consumo bovino” y “Desalinización del agua para consumo”, orientados al tratamiento del recurso hídrico, así como “Eco cuero a base de mango”, que propone el aprovechamiento de residuos agroindustriales para generar materiales alternativos.

También se presentarán desarrollos vinculados a la automatización de procesos, como la “Dosificación automática de jarabe simple”, y soluciones tecnológicas aplicadas al espacio urbano, como “Smart Parking”.

El jueves 4 la muestra continuará con proyectos centrados en energías alternativas, materiales sostenibles y soluciones tecnológicas para la seguridad. Estudiantes de Química Industrial y Mecatrónica expondrán sus trabajos sobre “Bioceldas”, mientras que otros grupos presentarán “Macetas biodegradables” y “Forpulse”, este último a cargo de la Tecnicatura en Telecomunicaciones. La jornada incluirá además el proyecto “Detección temprana de incendios”, desarrollado también por alumnos de Telecomunicaciones, que apunta a reforzar la prevención en zonas rurales y urbanas.

El cierre de la Expo, el viernes 5, estará completamente dedicado a los proyectos de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma. Desde las 9.10 se sucederán presentaciones de plataformas, aplicaciones y sistemas orientados a distintos sectores. Entre ellos se incluyen “Conciencia – Plataforma de gestión de publicaciones académicas”, “CHATUR – Asistente virtual turístico”, “LEOTECA – Tinta Formoseña” y una “Plataforma educativa inclusiva”. También se presentarán soluciones vinculadas a la salud y la gestión educativa, como “Prevención y salud infantil formoseña” y “G-INV – Gestión de inventario educativo”.

Por la tarde, la programación continuará con proyectos orientados a la gestión de eventos deportivos (“GESPORT”), la administración de legajos docentes (“SIGELED”), herramientas de inteligencia artificial para la administración pública (“Asistente inteligente – Chatbot”) y sistemas de organización de estacionamiento (“SMART-PARKING”). La última exposición de la jornada y de la Expo será “PIAXION – Sistema tutor inteligente”, prevista para las 16 horas.