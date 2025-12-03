Maduro confirmó que se reanudarán los vuelos de repatriados pese al cierre aéreo de Trump

Tres días después de que el presidente Donald Trump anunciara el cierre del espacio aéreo sobre Venezuela, el presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó este martes que su país seguirá recibiendo a los venezolanos deportados por Estados Unidos, por pedido del propio Trump. El republicano le pidió permiso al gobierno de Caracas para retomar los vuelos bisemanales a pesar del cierre aéreo, según informaron desde la Cancillería y el Ministerio de Transporte venezolanos.

Con el comienzo de las tensiones entre Maduro y Trump a principios de este año, el gobierno estadounidense envía vuelos dotados de inmigrantes venezolanos deportados desde su país hacia Caracas, organizados en dos vuelos semanales operados por alguna compañía norteamericana o por la aerolínea estatal venezolana. Cerca de 13.000 fueron llevados de regreso en lo que va de 2025.

Este martes, el Ministerio de Transporte de Venezuela informó que Estados Unidos solicitó la el permiso para que la empresa Eastern Airlines pueda continuar volando en la ruta Phoenix-Maiquetía. "Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves de la empresa Eastern Airlines", dice el comunicado firmado por Transporte y difundido por el canciller Yvan Gil.

Durante todos estos meses, los vuelos con deportados operaron igual pese a los reiterados ataques que Estados Unidos hizo contra presuntas narco-lanchas en aguas venezolanas.

Trump comenzará a atacar por tierra a presuntos narcos en Venezuela y también advirtió a Colombia

El presidente Trump aseguró este martes que su país empezará "muy pronto" a atacar objetivos dentro de Venezuela, después de atacar durante tres meses a supuestas narco-lanchas en aguas venezolanas, en operaciones militares que ya dejaron 80 víctimas mortales. En su retórica belicista, esta vez incluyó también a Colombia: "He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden. Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques", dijo el republicano.

Inmediatamente, el presidente colombiano Gustavo Petro le respondió a través de un posteo en su cuenta de X, en la que le pidió "no romper dos siglos" de relaciones diplomáticas entre sus países, y lo invitó a ver cómo se destruyen "sin misiles" los laboratorios que producen cocaína.

"Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos", escribió el presidente colombiano.

"No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", le advirtió Petro y concluyó: "Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es es Colombia".