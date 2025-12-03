Esposa del gendarme detenido en Venezuela: "La de Nahuel es una desaparición forzada"

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde hace casi un año.

María Alexandra Gómez García, la esposa del gendarme argentino detenido en Venezuela, Nahuel Gallo, habló con el equipo de El Destape 1070, a días de que se cumpla un año de la detención de su marido, a la que calificó como "detención forzada". Denunció que "se le violaron todos sus derechos" dado que "no tiene ayuda consular" ni tampoco pudo recibir "ni una visita de nosotros ni tampoco una llamada telefónica". Respecto a la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, la mujer aseguró que si "va a ser la salida para que nosotros estemos nuevamente con Nahuel, que Dios nos ayude y que todo salga bien".

Gómez García aseguró que su esposo no tiene "hasta el día de hoy ni una defensa pública ni privada, ni una causa penal en Venezuela". Recordó además que "el defensor público que tenía asignado nunca pudo entrevistarse con Nahuel ni acceder a su expediente. Solo estaba puesto por el gobierno para que puedan decir que están haciendo algo".

"A Nahuel solo lo acusaron durante el primer mes cuando ellos se sintieron poderosos y después de ahí nada", denunció la mujer sobre la situación de Gallo. Y enfatizó: "Solamente lo acusaron, dijeron que se iba a cumplir un laxo procesar, nosotros pensamos que se iba a cumplir. Mi mamá está ahora en Venezuela y no dejaron colocarle defensa privada a Nahuel".

"Cuando viajé a Venezuela hicimos las denuncias en todos los organismos competentes de Venezuela y llegamos a hablar con el Fiscal General de la República, que fue la persona que imputó a Nahuel", sostuvo la esposa del gendarme Gallo, a lo que agregó que desde la familia también hicieron "gestiones ante Naciones Unidas, la OEA y la Corte Penal Internacional, pero ellos tienen que seguir investigando". Y enfatizó en la falta de contacto que pudo tener con su esposo desde su detención. "No hemos tenido ningún contacto ni físico ni telefónico. En un año no recibió ni ropa ni cigarrillos ni calzoncillos", agregó.

La mujer también resaltó que, en lo que va de la detención, "no nos dejaron presentar un habeas corpus. En Venezuela nunca nos dejaron hacer nada y siempre se reían en nuestra cara y sentimos que se burlan de nosotros como familiar y se jactan de su poder". "Hasta el día de hoy Nahuel está en una desaparición forzada y eso es un delito de lesa humanidad", denunció Gómez García. "Nos falta alguien y ese alguien es Nahuel", concluyó sobre este punto.

Nahuel Gallo junto a su hija y a María Gómez García, su esposa.

Gómez García agradeció al Ministerio de Seguridad y pidió que "salga todo bien" si la escalada de Caracas con Washington permite liberar a su esposo

"El Ministerio de Seguridad ha estado trabajando en todo lo que se ha podido en torno a los reclamos. Hace unos días hablé con Patricia Bullrich, ella siempre ha estado al pendiente de nosotros y siempre nos pone al tanto de lo que puede contarme", contó la esposa de Nahuel Gallo durante la charla con El Destape 1070. También señaló: "Hemos tenido ayuda de Gendarmería Nacional y hemos recibido mucha contención".

"Lastimosamente el tiempo se ha dilatado muchísimo, nos está pasando factura y nosotros no creemos estar la próxima semana agradeciéndole a Dios que Nahuel está acá y hablando de esto como si hubiera sido una pesadilla. Pero pongo mi confianza y mí fe en que lo que se está haciendo va a dar sus frutos y Nahuel va a estar pronto acá con su familia", agregó Gómez García.

Respecto a la escalada de tensión que el gobierno de Caracas tiene con la administración de Donald Trump, Gómez García aseguró que en su caso, "al saber que algo puede ocurrir en Venezuela, en lo primero que pienso es en la integridad física de Nahuel. Tenemos que pensar en lo que se va a hacer, se va a hacer de una manera en que los más inocentes no salgan heridos. Venezuela es un país que ha sufrido muchísimo, hay mucha gente pasándola mal, hay mucha gente que tiene familiares en desaparición forzada y familias extranjeras también", dijo la mujer. "Si esta escalada con Estados Unidos va a ser la salida para que nosotros estemos nuevamente con Nahuel, que Dios nos ayude y que todo salga bien", concluyó.