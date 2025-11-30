La esposa de Nahuel Gallo pidió al gobierno de Milei que intervenga para conseguir la liberación de su marido.

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela, clamó por su liberación y pidió al Gobierno nacional que intervenga para evitar que su marido pase otra Navidad en la cárcel de El Rodeo 1, en Caracas. Apuntó que el gendarme cree que “Javier Milei lo va a sacar de la cárcel”.

En declaraciones a la señal latinoamericana de noticias DNEWS, Gómez expresó: “No permitan que Nahuel pase una Navidad nuevamente en El Rodeo 1. No permitan que pase el año de encierro. Nahuel es un ser humano. Sé que la lucha debe continuar hasta que Nahuel y todos los inocentes que están hoy retenidos injustamente estén en libertad”.

Asimismo, recordó que su esposo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024, acusado por presunto terrorismo, cuando había viajado a Venezuela para visitarla a ella y a su hijo Víctor, quienes se encontraban allí de vacaciones. Desde entonces, la familia solo recibe noticias a través de testimonios de excompañeros de prisión.

En ese sentido, durante la entrevista también participó Renzo Yasir Huamanchumo Castillo, ciudadano peruano-estadounidense que estuvo detenido diez meses en El Rodeo 1 junto a Gallo. Castillo reveló que el gendarme argentino “tiene esperanzas de salir y está muy preocupado por su hijo”. Además, relató que en la cárcel permanecen más de 40 extranjeros de distintas nacionalidades bajo acusaciones de terrorismo.

La situación del gendarme detenido en Venezuela

Por otra parte, Gómez destacó que los relatos de Castillo y de otros ex detenidos le dieron alivio al confirmar que su esposo mantiene el ánimo: “Renzo me dio un respiro total al saber que Nahuel todavía está sonriendo. Gracias a Dios, también varios colombianos me comentaron que Nahuel se mantenía fuerte, y eso me llenó el alma. Porque dije: no lo han roto, y eso es lo importante”.

A la vez, subrayó que la fortaleza de Gallo es lo que la sostiene en la lucha: “Eso es lo que a mí me mantiene firme, porque sé que tengo más fuerzas para luchar por él. Víctor lo extraña muchísimo, pero tengo la tranquilidad de saber que no está quebrantado, que se mantiene con ese espíritu que lo caracteriza”.

Finalmente, Castillo relató que Gallo fue trasladado a la celda número 2 junto a un ciudadano argentino judío llamado Jaco, y aseguró que dentro de la prisión se pensaba que sería uno de los primeros en recuperar la libertad, dado que se le realizaban pruebas de vida. “Él habla muy bien del presidente Javier Milei. Decía que lo iban a sacar. Pero estaba con angustia porque todavía seguía ahí. Lo peor es que uno nunca sabe, nunca escucha nada”, concluyó.