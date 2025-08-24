La esposa de Nahuel Gallo calificó de “desaparición forzada” la detención en Venezuela

María Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien denunció públicamente la detención de su marido en Venezuela como una "desaparición forzada", sostiene que esto lo convierte en “un crimen de lesa humanidad”. A ocho meses de la detención, destacó que no fue presentado “ante ningún tribunal” ni se conocen oficialmente las razones de su arresto.

“Desde el primer momento, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada. Ante cualquier organismo internacional, eso es un crimen de lesa humanidad y es lo que venimos denunciando hace ya más de ocho meses”, afirmó Gómez en diálogo con Radio Rivadavia.

El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Gallo de presunto espionaje y de intentar promover un golpe de Estado en Venezuela, pero su pareja sostiene que esas acusaciones surgieron solo “cuando se hizo la presión mediática sobre el caso” y denunció que, pese a esas imputaciones, “a Nahuel no lo han presentado ante ningún tribunal con competencia en terrorismo ni en nada de eso”. Sobre el paradero del gendarme argentino, Gómez indicó que no cuenta con información oficial. “No sé dónde está Nahuel Agustín por medios oficiales. Lo sé por otros extranjeros que estuvieron con él en la misma situación, como los americanos que fueron liberados”, relató.

Al ser consultada por la posibilidad de un operativo internacional para su liberación, Gómez evitó dar detalles, aunque confirmó que el Estado argentino está involucrado en las gestiones diplomáticas. “Sé que el Gobierno argentino está trabajando. Ayer tuve contacto con la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), pero no comparten información conmigo. Ella siempre ha sido muy directa diciéndome que no puede compartir información, pero que se está trabajando para que pronto podamos tener a Nahuel en casa, que es lo que más deseamos”, señaló.

La última declaración de Bullrich sobre Gallo: "Trabajamos todos los días para que vuelva a casa"

En mayo, el Gobierno nacional celebró la operación en la que cinco venezolanos que estaban en la embajada argentina en Venezuela fueron trasladados a Estados Unidos. "Felicitaciones a Estados Unidos por la operación que liberó a los asilados en nuestra embajada en Venezuela. Todos nuestros esfuerzos siguen puestos en Nahuel Gallo", escribió la ministra de Seguridad en su cuenta de X.

"Lo llevamos en el corazón y trabajamos todos los días para que vuelva a casa. No vamos a permitir que el régimen de Maduro lo mantenga detenido", agregó Bullrich.