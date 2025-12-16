Quintela participará de una reunión clave de gobernadores peronistas por la caída de fondos coparticipables: los detalles

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participará hoy de un encuentro clave junto a mandatarios provinciales del peronismo en la Casa de la Provincia de La Pampa, donde analizarán el impacto que tendrían los cambios impositivos impulsados por el Gobierno nacional sobre la coparticipación federal de impuestos y las finanzas de las provincias.

La reunión será encabezada por el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, y contará con la presencia de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y representantes de Santiago del Estero, entre ellos el gobernador Elías Suárez y el senador nacional Gerardo Zamora. El cónclave se da en un contexto de creciente preocupación de los gobernadores por el avance de proyectos oficiales que, según advierten, podrían reducir de manera significativa los recursos que las provincias reciben por coparticipación.

Uno de los ejes centrales del encuentro será el proyecto que el oficialismo envió a la Cámara de Senadores, que incluye modificaciones en el impuesto a las Ganancias de las sociedades. En particular, la iniciativa propone cambios en las alícuotas aplicadas a los tramos 2 y 3 del tributo: el tramo intermedio pasaría del 30% al 27%, mientras que el tramo más alto se reduciría del 35% al 31,5%. Para los gobernadores, esta baja impositiva implicaría una merma directa en la recaudación nacional y, en consecuencia, una caída de los fondos coparticipables que llegan a las provincias.

Sobre este punto, el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, advirtió que la reducción de alícuotas tendría un impacto negativo en los ingresos provinciales. Según sus cálculos, el beneficio fiscal representaría alrededor del 0,3% del Producto Bruto Interno y se concentraría mayormente en un grupo muy reducido de grandes empresas. “Esta baja de alícuota impacta en una menor recaudación del impuesto y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias”, sostuvo el legislador.

El análisis de los mandatarios se da además en el marco del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que busca ser aprobado antes de fin de año y que incluye cambios impositivos orientados a aliviar los costos de las empresas. Desde el peronismo, señalan que estas medidas se presentan como parte de una estrategia de estímulo a la actividad privada, pero advierten que se implementan sin una reforma tributaria integral y con un fuerte costo fiscal para las provincias.

En las últimas horas, entre los gobernadores del PJ comenzó a circular un documento técnico que detalla el impacto de estas modificaciones sobre los recursos coparticipables. Ese informe, que será uno de los insumos centrales del encuentro de hoy, fue compartido en un grupo de mensajería que reúne a los mandatarios provinciales. Según trascendió, varios de ellos asistirán acompañados por legisladores o equipos técnicos especializados en economía y finanzas públicas.

Actualmente, el impuesto a las Ganancias de las sociedades se estructura por tramos. Las empresas con ganancias netas de hasta 101,7 millones de pesos tributan el 25% y conforman el denominado Tramo 1. Aquellas con ganancias superiores a ese monto y hasta 1.016,8 millones pagan un monto fijo más una alícuota del 30% sobre el excedente. En tanto, las sociedades que superan los 1.016,8 millones tributan un monto fijo más el 35% sobre el excedente.

De acuerdo con datos oficiales, de las más de 163.000 sociedades que presentaron declaraciones juradas, casi el 90% se encuentra en el Tramo 1 y aporta menos del 8% del total recaudado. En contraste, el 1,1% de las empresas, ubicadas en el tramo más alto, concentra más del 76% de la recaudación del impuesto. Incluso, dentro de ese grupo, apenas 144 grandes sociedades explican más de la mitad de lo recaudado por Ganancias de sociedades.

Con estos números sobre la mesa, los gobernadores peronistas buscarán consensuar una posición común frente al avance del proyecto oficial, alertando sobre el impacto fiscal y reclamando un debate más amplio que contemple el sostenimiento de los recursos provinciales y el federalismo fiscal.

Último encuentro de gobernadores

Cabe recordar que el pasado noviembre, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue anfitrión de la 22° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande en el que mandatarios de diez provincias discutieron una agenda común de integración regional, federalismo, relación provincias-Nación, financiamiento, energía, transporte y obras públicas.

Allí estuvieron presentes Carlos Sadir de Jujuy; Raúl Jalil de Catamarca; Gildo Insfrán de Formosa; Ricardo Quintela de La Rioja; Hugo Passalacqua de Misiones; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Leandro Zdero de Chaco; y de vicegobernadores estuvo Silvana Schneider de Chaco; Pedro Braillard Poccard de Corrientes; y Antonio Morocco de Salta.